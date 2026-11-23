Personaggi

Sabato 21 novembre, il palinsesto di La7 ha offerto una serata di quelle che fanno alzare il sopracciglio (per la qualità, ovviamente!) con un nuovo appuntamento di ‘In Altre Parole’. Massimo Gramellini, il nostro padrone di casa preferito, ha orchestrato una puntata che, diciamocelo, era più ricca di un buffet di nozze al sud. Dalle 20.30, il programma si è trasformato in un crocevia di nomi pesanti del mondo della cultura e dello spettacolo, e la lista era così lunga che avremmo potuto giocarci a tombola.

I riflettori erano puntati su un ritorno eccellente e su un ospite sempre attesissimo. Da un lato, il mitico Roberto Vecchioni, il nostro 'canta-professore' nazionale che con le sue parole sa sempre toccare le corde giuste, un ritorno atteso. Dall'altro, il camaleontico Fabio Volo: attore, conduttore e scrittore, ospite di una conversazione con Gramellini.

Ma la parata di stelle non si è fermata qui. Tra i 'parolieri' della serata, Gramellini ha ospitato nomi di peso come lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, un vero peso massimo della narrativa italiana, il deputato del PD Gianni Cuperlo, l’attrice Lella Costa che con la sua ironia conquista sempre, il linguista Gian Luigi Beccaria e lo scrittore Nicola Lagioia. Un parterre che farebbe invidia a qualsiasi festival letterario!

E non è finita: ad arricchire ulteriormente il già densissimo menù, si sono aggiunti un incontro con l’immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, e un’intervista con Daniel Pennac, uno degli scrittori più amati e letti in Europa. A tenere le fila di tutto questo, la squadra fissa di ‘In Altre Parole’: Alessandra Sardoni con il suo punto politico sempre sul pezzo, Giovanna Botteri con un racconto importante sulle ronde anti-migranti, Saverio Raimondo che ci ha regalato la sua pungente rassegna satirica e, ovviamente, la 'parolaccia della settimana' che ormai è un classico irrinunciabile. Infine, l’inviato nel multiverso dei social, Andrea Nuzzo, che prova a spiegarci un mondo che spesso ci sfugge. Insomma, una puntata di quelle che ti lasciano con gli occhi incollati allo schermo, aperta e chiusa, come da tradizione, dai racconti dello stesso Massimo Gramellini.

Se il sabato sera è così, il lunedì mattina sembra quasi meno tragico. Voi chi avreste voluto vedere tra gli ospiti di Gramellini?