Spettacolo

Apri la moka ed esce Sal Da Vinci. Alzi il coperchio del ragù e spunta Sal Da Vinci. Sbirci sotto la scrivania e trovi sempre lui, l’ugola d’oro nata a New York, pronto a benedirti la giornata con l’ennesimo “Per sempre sì”. Tutto bellissimo, per carità: cinquant’anni di gavetta, la rivincita, l’Ariston e la gloria. Ma mo’ basta.

Dal boom all’Ariston in poi, lo scugnizzo verace ha colonizzato ogni centimetro dell’etere: gli mancano soltanto il meteo, la segreteria del Pd al posto di Elly Schlein e una poltrona al Quirinale. Solo che a forza di riempire il piatto, il pubblico s’ingozza e cambia canale. Il suo show, “Meravigliosamente”, è finito sotto i riflettori ma non nel migliore dei modi.

Il Flop di “Meravigliosamente”

Venerdì 20 novembre, la prima delle due “messe cantate” di “Meravigliosamente” ha vinto la serata su Raiuno soltanto perché intorno c’era il coprifuoco, fermandosi a due milioni e 492 mila spettatori con il 18,2% di share. Una tammurriata nera, visto che per racimolare quel bottino Viale Mazzini ha mobilitato un’orchestra di quarantacinque elementi, un parterre da prima fila e perfino il collegamento in Eurovisione. Va bene l’orgoglio partenopeo, ma anche il troppo stroppia.

Il guaio è che una cosa è saper cantare, tutt’altra è reggere due prime serate addirittura in Eurovisione come se stesse officiando il Festival di Sanremo. Alla soglia dei sessant’anni, il reuccio partenopeo scende in pista con l’agilità di un monumento scolpito nel marmo, mentre legge i gobbi sillaba per sillaba e lancia la signora pubblicità tra un montaggio fatto con l’accetta e l’altro.

Il risultato? Un varietà più che d’antan, su una Raiuno che di sabato gioca all’aromaterapia bellica. Qui si vira sull’overdose opposta, talmente carica di miele e autocelebrazione da far venire il diabete pure al telecomando. Così, mentre si salta senza rete da “New York, New York” a “Tu, ca nun chiagne”, perfino chi doveva dargli manforte finisce imbalsamato. Bianca Balti e Iaia Forte, annunciate come le due prime donne, fanno appena una comparsa, mentre battitori liberi come Valerio Lundini e TonyPitony restano mansueti come educande in convento.

Tutta questa operazione ha fatto sì che, tolta la sveglia della super band di Pino Daniele e le stoccate di Enrico Brignano, restassero due ore e mezza di cerimonia così solenne da far sembrare Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini gli invitati di un pranzo di nozze interminabile.

La strategia del “panzer”

Quel “pranzo di nozze” televisivo non basta a saziare l’appetito del festeggiato, che ha pianificato l’autunno con la strategia di un panzer sotto le feste. Archiviato il trionfo all’Ariston e incassati pure i complimenti di Palazzo Chigi e il patrocinio del Ministero del Turismo, il battitore di “Per sempre sì” ha deciso che novembre deve diventare il suo mese sul calendario gregoriano.

Il 24 novembre sbarcherà in libreria per Mondadori con l’autobiografia “Per sempre Sal”, giusto per assicurarsi che nessuno ignori i suoi tredici rifiuti sanremesi prima della gloria. Tre giorni dopo, in perfetta coincidenza con la seconda serata su Raiuno, cala nei negozi “Sal Da Claus”, un disco natalizio in cui per dare una verniciata d’esportazione al panettone partenopeo ha tirato dentro persino Michael Bublé. E siccome tra librerie e telecomandi restava ancora qualche minuto libero, ci hanno pensato gli spot a infilarlo a forza nelle dispense degli italiani, prima dentro la caffettiera e poi nel pacco degli spaghetti. A questo punto, più che un cantante, sembra un piano regolatore.

Achille Lauro in panchina

Intanto, mentre le scorte invadono gli scaffali, in Rai si sono dimenticati che sotto i quarant’anni c’è un pubblico intero che il telecomando non sa nemmeno più dov’è. La generalista fatica già di suo a trattenere gli abbonati storici sul divano, figuriamoci se un doppio gala così impettito può convincere un ragazzo a mollare lo smartphone per due ore e mezza. Anzi, per fare largo a questa “liturgia in doppiopetto”, hanno spedito in congelatore lo show-evento di Achille Lauro.

Un bell’autogol, soprattutto se si guarda all’altro napoletano che tiene in piedi la baracca: mentre il mattatore di “Meravigliosamente” resta inchiodato al bianco e nero, Stefano De Martino macina milioni ogni sera con “Affari Tuoi” e apparecchia un Sanremo 2027 in versione “punk”, via le paillettes, largo ai giovani e persino il ControFestival con la Gialappa’s Band. Insomma, mentre il signore dei pacchi rifà il trucco alla terra dei cachi, a Viale Mazzini tocca ancora fare i conti con la messa cantata. Quale sarà la prossima mossa di Sal, un calendario dell'avvento interamente dedicato a lui?