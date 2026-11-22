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È successo di nuovo: “Doc – Nelle tue mani 4” ha vinto la serata di giovedì 19 novembre 2026, volando sopra il 25% di share e arrivando a un incredibile 25,4%. La fiction con Luca Argentero non lascia scampo ai competitor.

Il divario con “Tutto per la mia famiglia”, la proposta di Canale 5, è stato netto: la concorrenza si è fermata a un misero 12,1%. Praticamente, un raddoppio. È chiaro che il giovedì sera ha un solo re, il Dottor Andrea Fanti, e gli altri possono solo guardare. Una sconfitta pesante per Mediaset che, quando si parla di fiction del giovedì, deve proprio ammettere la superiorità di Raiuno.

Le altre reti hanno provato a dire la loro, ma con risultati molto più contenuti. Rai2 con “Ore14Sera” ha ottenuto un 6,3% di share, mentre Raitre ha puntato su “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari, che ha raggiunto il 6,1%. Su Rete4, “Dritto e Rovescio” si è attestato al 6%.

Male Italia Uno, che si è arenata al 3,7% con le “ATP Finals di Torino”. Sembra che il match tra Zverev e Fils non abbia scaldato i cuori come le partite precedenti. La7, invece, si è difesa bene con “Piazzapulita” di Corrado Formigli, toccando il 6,7% di share, a dimostrazione che gli approfondimenti non stancano mai i fan. Tv8 ha scelto la fuga con “Salt” (1,6%), mentre Nove ha fatto sorridere con “OnlyFun – Comico Show” (3,2%).

Pure le reti minori si sono date battaglia, ma con cifre decisamente meno esaltanti. Rai4 con “Killer Elite” si è fermata al 2,1%, scendendo a 1,1% con “River Wild”. Iris ha riproposto “Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills”, con il secondo capitolo e Eddie Murphy che ha portato a casa un 2,3%. RaiMovie con “Hypnotic” non è andata oltre l’1,2%. Su RealTime “Casa a Prima Vista” ha raggiunto il 2,3%, su DMAX “Mr. Oro” l’1,4% e il live show di XFactor su Sky Uno il 3,6%.

Ma non è finita qui, perché nell’access prime time la guerra si è riaccesa. “Affari Tuoi” ha vinto con un 22,6% di share, ma Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna” ha fatto un balzo in avanti notevole, arrivando al 22,3%. Dopo settimane di rincorsa da Cologno Monzese (Mediaset) su Viale Mazzini (Rai), i due format sono di nuovo testa a testa. Il weekend sarà cruciale, ma intanto l'account ufficiale di “DOC Nelle Tue Mani” su X ha stuzzicato i fan il 19 novembre con un post criptico: “C’è ancora qualcosa che non torna… E la verità potrebbe arrivare proprio da chi meno te lo aspetti. 👀 Cosa starà succedendo? 🤔” Beh, a noi sembra che l’unica cosa che non torni siano gli ascolti di Canale 5! E voi, da che parte state nella guerra degli ascolti?