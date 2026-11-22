Personaggi

Maniaci di Sanremo, segnatevi questa data in rosso: l'11 dicembre! È il giorno in cui Stefano De Martino tirerà fuori dal cilindro il cast ufficiale con i 24 Big che si sfideranno all'Ariston. Ma, come ogni anno, i pettegolezzi corrono più veloci della luce e qualche nome ha già iniziato a circolare, facendoci fantasticare sul prossimo Festival.

I nomi che (quasi) ci fanno già ballare

Come riporta il Quotidiano Nazionale, una delle presenze praticamente sicure è Annalisa. E qui c'è la bomba: il suo obiettivo principale non è solo vincere Sanremo, ma puntare dritta alla serata che deciderà chi andrà all'Eurovision! Un vero e proprio "boss move" che ci fa capire quanto la posta in gioco sia alta per lei in questo Sanremo 2027. Sinceramente, la vediamo già con la valigia pronta per l'Europa!

Ma Annalisa non sarà sola a farci sognare. La lista dei nomi quasi certi è lunga: si parla di Alfa, Serena Brancale, Gaia, Ghali (immaginatevi il palco incendiarsi!), i leggendari Jalisse (un ritorno che sa di revival epico, se succede!), The Kolors, Emma Nolde, Rose Villain, Tananai e Sarah Toscano, vincitrice di Amici nel 2024. Un mix che spazia dal pop all'urban, passando per nomi iconici e nuove leve: la roba si fa davvero hot.

Ritorni eccellenti e scommesse sul futuro

E poi, c'è lei, la queen indiscussa, Loredana Bertè! Tornerà sul palco per la dodicesima volta (o la tredicesima, se contiamo la squalifica del 2008). Il suo brano, si dice, porta la firma di due talenti pazzeschi: Fulminacci e Franco 126. Aspettatevi roba forte, di quelle che lasciano il segno e ti fanno urlare al karaoke per mesi.

Il cast completo di De Martino non includerà solo i Big: durante la serata su Raiuno dell'11 dicembre, dedicata ai Giovani, verranno svelati anche talenti emergenti pronti a farsi notare. Tra i nomi che circolano ci sono Centomilacarie, Fresh Mula, Lumiero (e se avesse un pezzo di Calcutta? Chissà!), e il chitarrista dal taglio futurista Tommaso Ottomano con il suo progetto Topo Nero Rock. Un bel segnale di attenzione per la scena che verrà.

Chi resta in bilico e chi ha già detto addio

Non tutti però hanno il biglietto in tasca. I Fast Animals and Slow Kids sono quasi dentro, il che ci fa sperare in una dose di rock all'Ariston. Per Emma, la porta è aperta ma deve ancora decidere, tenendoci tutti col fiato sospeso. E, sorpresa, nonostante le sue dichiarazioni dei giorni scorsi, anche per Salmo la chiusura non è ancora definitiva. Chi invece ha già detto addio al sogno sanremese sono Arisa e Marco Mengoni, che hanno messo un punto con le loro stesse parole. L'attesa è palpabile, ma tra nomi quasi certi e grandi ritorni, questo Sanremo si prospetta già una mina vagante di emozioni. Sarà leggenda o l'ennesimo festival che ci farà discutere per settimane? Noi siamo già con i popcorn pronti, e voi?