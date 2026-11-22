Spettacolo

Il Principato di Monaco, il 19 novembre scorso, si è fermato per celebrare la sua ricorrenza più sentita, la Fête du Prince. Una giornata solenne che commemora San Ranieri, santo patrono del Principe Sovrano Ranieri III, padre dell'attuale sovrano Alberto II. Ma tra la messa di ringraziamento e l'affaccio dal Palazzo dei Principi, c'è stato un momento che ha fatto vibrare i flash dei fotografi e il cuore degli appassionati di moda: l'apparizione della giornalista italiana Beatrice Borromeo.

Accompagnata dal marito Pierre Casiraghi – elegantissimo con tight grigio e cravatta rosa, coordinata al look della moglie – e dai loro due figli, Stefano e Francesco, entrambi impeccabili in completo blu navy con bottoni dorati, Beatrice ha attirato ancora una volta l'attenzione degli appassionati di moda. Per questo appuntamento che mescola rigore istituzionale e il fascino senza tempo dei Grimaldi, la Borromeo, musa della maison francese, ha sfoggiato un completo rosa poudré che, diciamocelo, era pura poesia.

Un tailleur che omaggia la storia della moda

Per l'edizione della Festa di Monaco 2026, Beatrice ha scelto un tailleur in una sfumatura di rosa poudré, un cipria delicato che, come ben sappiamo, ha il superpotere di illuminare l'incarnato ed esaltare una grazia naturale già fuori dal comune. Ma non era solo il colore a fare la differenza. La silhouette del completo era un chiaro e meraviglioso omaggio all'estetica intramontabile del New Look di Dior e all'iconico tailleur Bar. Non un semplice copia-incolla, sia chiaro, ma una rivisitazione con linee contemporanee che richiamavano alla memoria l'eleganza regale e senza tempo di Grace Kelly. Un vero colpo di genio, insomma!

La giacca, sapientemente avvitata, si chiudeva sul davanti con tre bottoni rivestiti tono su tono, mentre il collo sciallato, morbido e avvolgente, donava un tocco di sofisticatezza. Le tasche, con patta e leggermente inclinate, scolpivano il punto vita con una discrezione invidiabile. La gonna midi, poi, ampia e svasata a corolla, scendeva fluida fino a metà polpaccio, accompagnando ogni passo con un movimento leggero ma al contempo statuario, quasi regale. Ma il vero segreto, ciò che rendeva questo completo un capolavoro, era il tessuto: un pregiatissimo jacquard lavorato tono su tono con il motivo del mughetto, il fiore portafortuna per eccellenza di Monsieur Christian Dior. Un dettaglio che ci ha fatto sorridere e sognare, un piccolo talismano di stile cucito addosso.

Gli accessori: un concerto di armonia rosa

Per completare un'opera così studiata, gli accessori non potevano essere da meno. Beatrice ha optato per un'armonia cromatica millimetrica. I capelli, raccolti in uno chignon basso e ordinato che accentuava la sua eleganza naturale, erano incorniciati da un cappello a tesa larga rigida in feltro rosa poudré, rifinito sul retro da un discreto fiocco piatto che le donava un'allure decisamente rétro. Un accessorio che sembrava uscito da un film d'epoca, ma che su di lei appariva modernissimo.

I gioielli, poi, erano scelti con misura ed eleganza. Al collo, una sottile catenina con un pendente circolare tempestato di diamanti brillava delicatamente nello scollo della giacca. Ai lobi spuntavano orecchini pendenti con pietre luminose dalle sfumature grigio-perla, mentre le dita e il polso erano impreziositi da anelli sottili e un bracciale rigido dalle linee essenziali. Ogni pezzo sembrava parlare la stessa lingua del completo, senza mai sovrastarlo.

Il colpo di fulmine: la borsa Dior Cigale

Ma il vero pezzo forte, l'accessorio che ha fatto letteralmente impazzire i fashion victim, è stata la borsa Dior Cigale. Questo gioiellino, mostrato per la prima volta alla sfilata Primavera-Estate 2026, riflette la visione unica di Jonathan Anderson. La sua forma e struttura richiamano quelle de “La Cigale”, l'acclamato abito presentato nella collezione Haute Couture Autunno-Inverno 1952-1953 di Christian Dior. Anderson stesso l'ha descritta come «il mio abito preferito in assoluto nella storia della moda», e possiamo capire perché.

La borsa riprende la modernità dell'abito originale, con la sua struttura in stile couture, l'asimmetria scultorea e il caratteristico fiocco, un chiaro richiamo alla cintura annodata del celebre vestito. Anche la borsa era declinata nella medesima nuance cipriata, un dettaglio che chiudeva il cerchio dell'armonia cromatica del look. Ai piedi, infine, spuntavano décolleté slingback coordinate, con dettagli trasparenti e delicati motivi floreali sulla punta, un tocco finale di pura raffinatezza. Un look da lode, che ha trasformato la Festa di Monaco in una sfilata di alta moda. Diteci, vi ha convinto questa ode al rosa poudré?