Personaggi

Non avevamo dubbi che sarebbe successo, ma risentire Mario Cusitore al centro studio è stato proprio teRiBBile. Anzi, traumatizzante, diciamocelo. Ogni parola, un nervo che salta, come quando un certo GiovanninoGrazioso infilava la frasetta in catanese ogni tre sillabe.

Giovannino almeno ha avuto la decenza di eclissarsi, ma questo “CusiCoso” si ripropone come la peggior peperonata indigesta, di quelle che ti restano sullo stomaco per giorni. Le sue perle di saggezza, tipo “Si na buona guaglion” o “T’ho regalat i cccos”, ci hanno fatto raggiungere un livello di saturazione che manco un fiume in piena.

Mario Cusitore, l'indigesto ritorno

È affascinante, nel senso più ironico possibile, vedere come il sacro “RispettoPerLaSacraReda” e il “RispettoPerLaTrasmissione” siano elastici come un elastico vecchio. I poveracci mezzi sconosciuti vengono cacciati con ignominia per un nonnulla, e poi c’è Mario che torna come se niente fosse. Evidentemente contano sul fatto che la gente si sia dimenticata tutte le robe uscite sul suo conto: dal corteggiamento con Ida Platano alla partecipazione nel parterre over, tra gente frequentata fuori, chat compromettenti e pure la signorina che è venuta in studio con una segnalazione. Ma il “RispettoPerIlPubblico” pare che sia un optional.

Sui social lo vedevamo “slinguazzare” Queen Mary e il programma, condividendo a raffica screen e messaggi delle sue fanpage (sì, raga, esistono, e dobbiamo conviverci), implorando un ritorno. Sapevamo che avrebbero aspettato un po’ per “pulire” la memoria del pubblico, e che sarebbe tornato, ma questo non ha reso la cosa meno terrificante.

Il collo taurino, i vestiti 20 taglie più grandi, la capacità unica di rendere fastidioso pure uno dei dialetti più belli d’Italia, e poi quell’eleganza e umiltà inimitabili. La prova? Il modo in cui ha liquidato Chiara: “Dovevi saperlo che ero così perché lo sanno tutti (MA CHI? MA CHI SEI? MA CHI T SAPPPP, ndr) quindi o ti stai calma e ascolti, oppure possiamo chiudere e t fai a stor co Ignaz’ !”. Grazie “SacraReda” per averci riproposto l'ennesimo “penemunito” inspiegabilmente pieno di sé che tratta le donne in questo modo. Ne sentivamo proprio la necessità, eh.

Fabio e Gemma: la tirannia della gianduiotta

Fabione, intanto, si è svegliato fin troppo. Ha abbandonato la nostra causa di salvezza dalla “tirannia gemmica” e ora punta ad acchiappare più dame possibile, offrendo a Gemmona tutti gli assist per fare la vittima. Certo, è stato bravo a dirle in faccia che fa la vittima e che è la prima a dire cattiverie, ma non basta, Fabio. Questo lo diciamo noi da diciassette anni e non è servito a nulla. Solo una richiesta di uscire dal programma con Gemma l'avrebbe smascherata pubblicamente. Ma capiamo che “gnafai”, non ti biasimiamo: forse l'eroe che farà cadere la “tirannia gemmica” semplicemente non esiste, e lei, la “gianduiotta”, vincerà sempre.

Fabio ci ha fatto sognare per dieci minuti, regalandoci una piccola illusione di speranza contro la “dittatura galganiana”. Per questo gli vorremo sempre bene. Peccato che, dieci minuti dopo aver “bombato” Roberta, cercava già di capire se con Liat si potesse andare avanti, assimilando il suo comportamento a quello del “bavoso medio” del parterre maschile. Roberta non sembrava turbata, e probabilmente anche per lei quel giro di giostra non ha avuto alcun significato. Però, sarò antica (anche se sono più giovane di tutti loro), ma 'sta gente che si comporta come se avesse diviso un caffè invece dei liquidi corporei dopo una notte insieme, mi lascia sempre spiazzata.

Tra cringe e un inatteso barlume di speranza

La discesa delle scale di Roberta è stata così “cringe” che l’autrice ha messo su Italia 1 e si è guardata tutte le pubblicità per smaltire l’imbarazzo. Barbara De Santi, invece, doveva uscire dal programma la volta scorsa, quando, in un lampo di lucidità, aveva capito di essere troppo presa da Giovanni e non ricambiata. L’hanno convinta a restare, e ora siamo qui con i suoi comportamenti deliranti (“è il mio uomo”, ma coooosa?), le lacrime e la disperazione. Una situazione poco sana che Giovanni per primo avrebbe dovuto evitare di prolungare, sapendo di non ricambiarla.

E poi, Igor e Michela: ci hanno fatto emozionare come non succedeva dai tempi del “tronistachenonricordo” che ha scelto la “corteggiatricechenonricordo”. Chissà, magari in questa assurdità completa che è il programma, loro dureranno davvero fuori e tra qualche anno ci racconteranno le nozze. Spesso, ciò che sembra bellissimo lì dentro, una volta fuori si rivela una grande fregatura, e ciò che appare moscio si dimostra vero e stabile. Staremo a vedere, allora, ma intanto: che combo, ragazzi!