Personaggi

A Rai 3 hanno deciso di rimescolare le carte all'ultimo minuto? Quello che è certo è che il tanto atteso ritorno di 'Petrolio' in prima serata, inizialmente previsto per sabato 28 novembre, non accadrà. Solo un anno fa Duilio Giammaria si era detto deluso e rattristato per la cancellazione del suo programma. Poi, quest'estate, era arrivato l'annuncio che 'Petrolio' sarebbe tornato nel prime time del terzo canale, con tanto di data fissata!

Ma, sorpresa! 'Petrolio' non è più previsto, ma Duilio Giammaria sì. Il giornalista e conduttore barese salperà comunque da sabato 28 novembre, ma al timone di una nuovissima avventura televisiva: 'Mappe Corsare'. Sembra proprio che in Rai abbiano un debole per i colpi di scena e i cambi all'ultimo minuto, eh?

Di cosa parlerà questo nuovo programma che ha soppiantato il precedente? 'Mappe Corsare' promette di essere un vero e proprio viaggio che intreccia grandi vicende del passato con quelle contemporanee. Non un semplice documentario, ma un percorso attraverso i luoghi della storia che si collegano in modo sorprendente al presente, esplorando rotte corsare con personaggi e avvenimenti che hanno lasciato il segno ieri e continuano a farlo anche oggi.

Curiosi sui primi protagonisti? Si parte col botto: Ottaviano Augusto, l'affascinante Giacomo Casanova, il navigatore Cristoforo Colombo e persino la figura storica che ha dato origine all'icona di Babbo Natale. Questi sono solo i primi quattro racconti, e da lì si snoderanno domande attualissime: da come si costruisce il consenso popolare alle insidie delle truffe sentimentali, dalla sfida per le nuove frontiere fino a come un simbolo religioso possa trasformarsi in un'icona globale di successo. Insomma, un mix tra storia, attualità e qualche curiosità che non guasta mai!

Giammaria non sarà solo in questa traversata: condurrà il racconto sul campo, affiancato da un team di inviati super preparato. Ci saranno Lorenzo Baravalle, autore, podcaster e divulgatore storico; Carmine Gazzanni, giornalista specializzato in inchieste e autore televisivo; e Benedetta Colombo, una vera esperta come divulgatrice d'arte. Insieme a loro, monumenti, palazzi, documenti e oggetti non saranno solo scenografie, ma vere e proprie tracce per ricostruire scelte e ambizioni dei protagonisti. Il tutto arricchito dai contributi di esperti di spessore come Barbara Gallavotti, Gianni Riotta e Luigi Spinola, con l'aiuto di materiali d'archivio. L'obiettivo? Raccontare la storia con un linguaggio accessibile, rendendola viva e riconoscibile nel nostro tempo.

E Duilio Giammaria? La sua dichiarazione è chiara: "Petrolio per il momento non mi manca". Ha rivelato il suo entusiasmo per questa nuova strada del giornalismo narrativo, un approccio che lo riporta alle sue radici, dai viaggi in Afghanistan e in Cina fino al documentario su Matteo Ricci. Per lui è il lusso meraviglioso del mestiere: poter leggere, approfondire e intrecciare le trame della storia per il pubblico. Chi sa, magari 'Petrolio' tornerà in futuro, ma per ora Duilio è impegnatissimo a tracciare nuove 'Mappe Corsare'. Pronti a seguire la rotta?