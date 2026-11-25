Spettacolo

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è una delle icone del pop e rap italiano, un artista che ha saputo evolvere dal sound anni Ottanta a influenze più hip hop e rock, mantenendo sempre quella vitalità inconfondibile. Ora che sta per arrivare il film a lui dedicato, “Lorenzo. L’incredibile avventura di Jovanotti”, si è raccontato a cuore aperto, tra passato, presente e futuro.

Partiamo subito col botto: alla domanda se gli piacerebbe un titolo come “Sono un ragazzo fortunato” per l'intervista, risponde che no, non tanto, perché quella è una delle sue canzoni e lui è Lorenzo. Ed è proprio questa semplicità disarmante, questa gioia di vivere che i sessant’anni appena compiuti hanno solo levigato, la vera essenza del Jova-pensiero. A catturarla ci hanno pensato Dario Zonta e Carlo Zoratti nel loro film, in uscita nelle sale dal 26 novembre. La cosa più bella? Che ci sono poche sue canzoni. A Lorenzo è piaciuto così. Del resto, come ha spiegato lui stesso, la musica la trovi ovunque, ma capire come arriva a milioni di persone è un'altra storia. I due registi non sono suoi fan sfegatati, ma l'hanno seguito per anni, incuriositi da quel “fenomeno” che riempie gli stadi. Ha mantenuto un'energia pazzesca, dice, non conservata ma rigenerata. Ai primi dischi era solo un ragazzino che non sapeva niente di musica ma aveva una passione folle. E poteva essere al cento per cento sé stesso, senza l'ansia dei social network di oggi. A metà degli Anni Ottanta, radio e specialmente Claudio Cecchetto erano un vero e proprio scudo, non si sapeva davvero cosa pensasse la gente.

Tra delusioni e grandi fan

Il successo di Jovanotti, come racconta il film, è stato un vero uragano che ha messo d'accordo un sacco di gente. Anche pesi massimi come Vasco Rossi, Mike Bongiorno e Adriano Celentano lo hanno sostenuto subito, cosa non da poco! Però, c’è stato anche chi non lo ha capito affatto. E qui arriva la stilettata che ancora gli brucia. Immaginate la delusione cocente quando un gruppo che ammirava tantissimo, gli Skiantos, si presentò a un concerto con una maglietta che recitava “Jovanotti for deficient”. Un bel colpo sotto la cintura, facendo il verso al suo album “Jovanotti for President”. Roba da far male al cuore, a un ragazzino con la passione folle.

Tra curiosità e ispirazione infinita

Nel film, quel ragazzino un po' sprovveduto lascia spazio a un uomo adulto, divoratore di vita e curiosità, capace di conquistare persino l'ammirazione di Fernanda Pivano, una che ci ha fatto conoscere la Beat Generation, mica pizza e fichi! Lorenzo si è messo a studiare, a viaggiare per scovare sonorità e ispirazioni nuove. Il suo mantra? Non voleva smettere, voleva continuare a fare questo lavoro. Non poteva più essere il “ragazzo di È qui la festa”, ma poteva continuare a cantare in modo diverso le sue tre fisse: il movimento, la festa e l'amore. E la sua “Rimini”? Quella per Fellini, avete presente? Per Jova è un “mischione”: un po' Roma, dove è cresciuto col Cupolone del Vaticano davanti agli occhi (papà lavorava lì!), un po' Cortona dove vive, un po' tutte le città che ha visitato. Da piccolo, per comprarsi i dischi, vendeva le copie dell’Osservatore Romano. Immaginate la scena!

Le lacrime e la figlia “più brava di me”

Ci sono stati momenti che per Lorenzo valgono più di un Oscar. Nanni Moretti che mette “Ragazzo Fortunato” nel suo film “Aprile” del 1998, quando Jova aveva trentadue anni, è stato come aver vinto un Oscar, forse di più. E poi Monicelli che include una sua canzone in “Parenti serpenti” – un’emozione enorme. Ma il vero picco emotivo, il momento in cui si è messo a piangere di gioia, è stato quando ha visto Bud Spencer in “Fuochi d’artificio” di Pieraccioni cantare “Serenata rap”. Per lui Bud Spencer era una divinità.

E a proposito di divinità… Da bambino, la sua vera passione era il disegno, e oggi sua figlia Teresa fa esattamente questo. Lorenzo dice che è molto più brava di lui con un pizzico di orgoglio paterno. Lei ha il senso della narrazione lunga, lui invece è più da “spezzoni”, un po' caotico. Il finale del film lo vede riflettere sull'età che avanza: “Con l’età arriva un momento in cui il passato è tanto e il futuro meno”. Per uno che ha sempre cantato la giovinezza, sembra quasi un paradosso. Ma Jovanotti non vuole essere l'eterno giovane, l'idea di essere un artista generazionale gli ha sempre fatto paura. Preferisce crescere insieme alla gente che lo ascolta, essere presente così com'è ora, cambiando ogni giorno. E la gente continua a seguirlo, dimostrando che, in fondo, è proprio un ragazzo fortunato.

O no, Jova? Sei ancora un ragazzo fortunato, oppure la saggezza dei sessant'anni ha cambiato anche quello?