Spettacolo

Il programma d'inchiesta Report continua a far parlare di sé, ma purtroppo non per i numeri da capogiro. Domenica 22 novembre, la terza puntata ha attirato 912.000 spettatori, segnando uno share del 5.3%. Un segnale incoraggiante se paragonato al 4.5% della puntata precedente, che però andava in onda in concomitanza con la partita della nazionale di calcio.

Peccato che la prima puntata di questa stagione si fosse attestata a un più promettente 6.6%. Il vero nodo, però, sta nel confronto con il passato: nel 2025, la prima puntata era stata seguita da 1.669.000 spettatori, pari al 9,3% di share. Un divario non da poco, diciamocelo.

Ma com'è andata la serata di domenica 22 novembre per gli altri?

Su Rai 1, La famiglia Panini - L'avventura delle figurine ha conquistato 3.635.000 spettatori (23% di share). Su Canale 5, Racconto di una notte ha ottenuto 1.820.000 spettatori (12.7%).

Sul Nove, Che tempo che fa ha radunato 1.754.000 spettatori, con il 10.3% di share. Su Italia 1, Le Iene presentano: La cura ha ottenuto 704.000 spettatori (6.9%), mentre su Rete 4, Fuori dal coro ha totalizzato 670.000 spettatori (5.6%).

Numeri più bassi per Rai 2 con The Rookie (549.000 spettatori e 3%) e La7 con La7 Doc - La Storia di Mr Huang (387.000 spettatori e 2.3%). Chiude Tv8 con Il giustiziere della notte, che ha interessato 353.000 spettatori (2.1%).