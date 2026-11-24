Personaggi

Il lunedì pomeriggio post-Ballando con le stelle è sempre un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi cerca un po' di sano sfogo. E diciamo che lunedì 23 novembre, a La Volta Buona con Caterina Balivo, Alberto Ravagnani non si è affatto risparmiato, tirando fuori tutto quello che pensava.

Il concorrente, ormai all'ottava puntata della competizione, balla con la maestra Erica Martinelli e ha deciso di parlare fuori dai denti. Più la finale si avvicina, più la giuria diventa esigente.

Ravagnani ha commentato l'esibizione andata in onda sabato 21 novembre lamentando che li facciano ballare all'una e mezza di notte e che non si capisca cosa dovrebbe fare per impressionare la giuria: non va bene se fa troppi passi, e se ne fa meno è lo stesso.

Ma il bello doveva ancora venire. I toni si sono accesi, lasciando Caterina Balivo e i presenti spiazzati. Ravagnani ha rincarato la dose con un'affermazione da manuale: «Ho tirato fuori gli zebedei, durante la coreografia avevo la mia faccia in mezzo alle chia*pe di Erica, ma neanche questo è bastato per impressionare la giuria».

Una dichiarazione a cui la Balivo ha risposto con il sorriso: «Vabbè, partire così di lunedì...». E come darle torto? Un inizio settimana a tutto gas, proprio come piace a noi. Ma sul serio, cosa deve fare Ravagnani per impressionare quella giuria, una capriola con fuoco d'artificio?