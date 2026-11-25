Spettacolo

Ebbene sì, ragazzi: “OK, il prezzo è giusto!”, lo storico programma sta per fare un ritorno in grande stile. Segnatevi la data: dal 7 dicembre, ogni giorno della settimana – sì, avete capito bene, dal lunedì alla domenica – il preserale di Canale 5 sarà invaso da quiz, suspense e, soprattutto, da Ilary Blasi. La conduttrice ha accettato la sfida di raccogliere il testimone di un programma cult, un vero pezzo di storia della televisione italiana che promette di farci incollare allo schermo come ai vecchi tempi.

La notizia è di quelle che fanno alzare un sopracciglio e scappare un sorriso nostalgico. Quelle frasi, simbolo di un'epoca televisiva, sono pronte a risuonare di nuovo nelle nostre case, evocando ricordi e sorrisi.

La formula che ha conquistato tutti rimane intatta, e questo è un sollievo per i puristi. Indovinare il prezzo esatto di prodotti che vanno dalla spesa di tutti i giorni all'ultima auto fiammante, passando per gli smartphone più trendy e una marea di altri premi succulenti. Sembra una cosa da niente, ma è proprio qui che si annidano i colpi di scena, la tensione e i momenti di grande divertimento. Il bello è che anche in questa nuova edizione, il pubblico sarà al centro di tutto, elemento fondamentale di uno spettacolo che ha sempre fatto della partecipazione e dell'energia collettiva i suoi punti di forza.

Ilary Blasi si cimenta quindi con un'eredità non da poco. Storicamente, il programma è indissolubilmente legato al nome di Iva Zanicchi. Cambia la conduzione, si rinnova la confezione, ma restano intatti gli ingredienti del format.

Questo ritorno ha il sapore di un vero e proprio tuffo nel passato, un modo per rispolverare i ricordi di chi lo guardava da bambino. Ma è anche un'occasione d'oro per presentare “OK, il prezzo è giusto!” a una nuova generazione di spettatori, che forse non ha mai avuto il piacere di provare l'emozione di indovinare il prezzo di un premio. L'idea è chiara: rinnovare la confezione, cambiare il volto alla conduzione, ma lasciare intatti quegli ingredienti semplici e vincenti che ne hanno fatto un appuntamento irrinunciabile.

Riuscirà Ilary a farci appassionare ai prezzi come una volta? La sfida è lanciata, e noi siamo già pronti con il telecomando in mano.