Spettacolo

Festeggia oggi il suo compleanno Katia Noventa, un volto storico che ha attraversato moda, TV e giornalismo. Nata a Padova il 24 novembre 1966, i suoi primi passi li ha mossi sulle passerelle, sfilando per giganti come Valentino, Blumarine, Versace e Armani. Ma non è solo un’icona di stile: forse non tutti sanno che Katia è laureata in pedagogia, una curiosità che aggiunge un tocco inaspettato al suo curriculum già ricchissimo.

La sua carriera televisiva è decollata nel 1988, quando ha affiancato il leggendario Mike Bongiorno nel programma “Telemike”. Successivamente, dal 1992 al 1994, l'abbiamo vista al fianco di Fiorello nel mitico “Karaoke”, e dal 1995 al 1996 ha condotto “Re per una notte” con Gigi Sabani, con cui ha lavorato di nuovo nel 1998 per “Io Napoli e tu”. Negli anni Duemila, Katia è stata protagonista in Rai, dove si è occupata di moda in trasmissioni come “Unomattina”, “Casaraiuno” e “Domenica in”, per poi condurre il suo programma fashion, “Oltremoda”.

Ma la Noventa non si è fermata qui. Nel 2020, in un twist inaspettato, si è candidata con Forza Italia per le elezioni regionali in Veneto, a sostegno del presidente Luca Zaia, nella circoscrizione di Padova. All'epoca, intervistata da Chi, ha spiegato che a deciderla è stata «la spinta e l’affetto di vari amministratori» e dei suoi amici veneti, e che Padova «rappresenta il fulcro della mia vita con la famiglia, gli affetti e i miei luoghi del cuore».

Dal 2008, Katia è anche giornalista pubblicista, collabora con Il Giornale e cura un suo blog ospitato dalla stessa testata. E sul fronte cuore? Dal 1993 al 2000 è stata legata a Paolo Berlusconi, l'imprenditore italiano. Successivamente, e fino al 2001, ha avuto una relazione con il giornalista Michele Cucuzza. In seguito la conduttrice ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.