Spettacolo

Monica Guerritore è stata ospite a «Domenica In» domenica 22 novembre, e il suo racconto ci ha lasciati a bocca aperta: una di quelle storie che sembrano scritte per un film, ma con un colpo di scena che avrebbe potuto rovinare una bella amicizia. L'attrice ha ripercorso gli inizi della sua carriera, un momento che definire «sliding door» è poco, è proprio un portone che si è aperto all'improvviso.

Immaginate la scena: Monica, giovanissima, aveva accompagnato la sua migliore amica a un provino. Non aveva alcuna intenzione di mettersi in gioco. Tipo quando vai a un concerto con un'amica e ti ritrovi sul palco per caso! Ma si sa, il destino, a volte, è uno sceneggiatore geniale e un po' bastardo: il regista teatrale Giorgio Strehler, un nome che fa tremare le vene ai polsi nel mondo dello spettacolo, è rimasto colpito dalla sua presenza. Il problema? Lei non aveva lasciato le sue generalità.

Ma un maestro come Strehler non si arrende mica così facilmente! Cosa ha fatto? L'ha cercata con un annuncio pubblicato su «Il Corriere della Sera»! Sì, avete capito bene, un annuncio sul giornale per trovare una ragazza che l'aveva colpito a un provino dove non doveva nemmeno esserci. Da lì, è partita una delle carriere più brillanti del teatro e del cinema italiani. Pazzesco, no?

La parte più toccante, però, è quella che riguarda l'amica, e Monica stessa non l'ha nascosto. Ha ammesso: «Io non avevo lasciato niente», e che quelle «porte scorrevoli» hanno permesso a lei di entrare ma alla sua migliore amica di uscire: una cosa che ha segnato entrambe per sempre. Che botta, raga! Monica ha raccontato quanto quell'episodio abbia segnato entrambe. E la cosa più clamorosa? Ha confessato di sperare di poterle chiedere scusa e ringraziarla proprio a «Ballando con le stelle». Immaginatevi la scena: un tango della riconciliazione in prima serata! Troppo iconico.

E la domanda sorge spontanea: si sono più viste da allora? La risposta di Monica: «Noi ogni tanto ci siamo viste, però diciamo è una cosa complessa». Monica ha poi parlato di Strehler come di un «angelo custode», e della figura della sua amica che le diceva di andare a Milano, dove pensava solo: «vabbè vengo poi vado a sciare». La vita, a volte, è proprio una roba inspiegabile. Voi ci credete al destino o alle botte di fortuna così incredibili?