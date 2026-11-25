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La semifinale del GFVip 9 di lunedì 23 novembre 2026 ha regalato scintille, a partire dall'arrivo di un'ospite d'eccezione, Alessandra Mussolini, e dalle dinamiche infuocate tra i concorrenti, che hanno animato la Casa fino all'ultimo respiro.

Mussolini scatenata: piume nere e vischio per tutti

La serata, condotta da Ilary Blasi, ha subito alzato l'asticella con l'ingresso di Alessandra Mussolini. Già collegata da fuori, la vincitrice in carica ha anticipato di voler affrontare le “tre quaglie” Guendalina, Marina e Giulia, chiedendo come abbiano fatto a mandarle in finale. Entrata nella Casa con un misterioso “sacco con dei doni importanti”, la Mussolini ha estratto prima “tre piume nere” per le “quaglie” – che intanto se la ridevano isolate in Confessionale – poi del vischio per incentivare un bacio tra Piera e Roncaccia, notando che “prima tentennavano, poi ci hanno dato giù pesante”. Non contenta, ha offerto un tiramisù a Federica e Varsi, chiedendo un “bacio a stampo”. Ma il clou è arrivato con Andreas: complimentandolo per le sue “lavate di denti” mentre balla, la Mussolini ha dichiarato “il regalo sono io” e ha espresso il desiderio di ballare con lui, perché “mi piace molto, è carinetto”. Andreas sta al gioco. Anche Cesara, dallo studio, ha chiosato: “Avrei voluto vincere per ballare con lui pure io”.

Andreas e Marina: amicizia o qualcosa di più?

Subito dopo l'uscita temporanea della Mussolini, l'attenzione si è spostata sul rapporto, ormai chiacchieratissimo, tra Andreas e Marina. L'ex politica aveva già acceso la miccia notando che “Marina è toccarola”, ma Andreas ha prontamente replicato: “Non è vero, due abbracci, due carezze”. Un video ha poi ripercorso la loro vicinanza, portando Marina a dichiararsi “dispiaciuta per Veronica” Peparini, compagna di Andreas, ribadendo che con il coinquilino c'è “soltanto un’amicizia”. Ha spiegato che la cosa l'ha toccata e che si è sentita più fragile emotivamente, rivivendo un “momento complicato” della sua vita dopo il primo Grande Fratello, quando era stata definita “gatta morta” e insultata. Andreas ha ammesso la sua “responsabilità” per aver “creato una situazione che l’ha messa in luce per quello che non è”. Marina ha poi rivelato di aspettarsi più supporto da lui dopo le parole di Veronica.

Il dibattito in studio si è acceso: Selvaggia ha definito il loro un “rapporto morboso”, criticando Marina per essersi “presa la scena” e sottolineando che il vero disagio era quello di Veronica. Ha sentenziato: “Marina è una grande giocatrice e manipolatrice, per questo non mi piacerà mai”. Cesara ha preso le difese di Marina, ricordando la sua “ferita” passata. Anche Buonamici ha evidenziato che la calunnia è un venticello e non può azzoppare una coppia di concorrenti formidabili. Andreas ha replicato con fermezza: “Nella mia vita nessuno è riuscito a manipolarmi e mai lo farà”. Moreno Morello è intervenuto a gamba tesa.

Veronica e Federica: messaggi chiarificatori e strategie di gioco

La situazione con Veronica Peparini si è comunque ricomposta, con lei che ha contattato telefonicamente Andreas. Ha specificato che alcune sue parole erano state ingigantite e ha rassicurato di non avercela con nessuno, nemmeno con Marina. L'ha invitato a godersi il programma e, nonostante a volte non l'abbia riconosciuto, è convinta che “le dinamiche del Grande Fratello rimangono dentro il Grande Fratello”. Intanto, il televoto per l'ultimo finalista tra Federica, Piera e Varsi ha visto salvarsi Piera, mentre Federica e Varsi hanno dovuto attendere. Federica è finita poi al centro delle discussioni per il suo “gioco solitario”: Andrea ha sostenuto che il ruolo di “sola contro tutti” le dia vantaggi, mentre Guendalina ha puntualizzato che “a volte ti isoli perché vuoi far vedere che rimani sola”. Chissà se queste strategie pagheranno, o se il pubblico si è stancato dei drammi?