Personaggi

Nove anni dopo l'ultima puntata su Canale 5, Claudio Brachino riporta in vita il suo “Top secret”, il programma di cronaca nera e giudiziaria che scrive e conduce lui stesso. Niente TV però: il format sarà trasmesso direttamente su YouTube. Al settimanale Nuovo Tv, il conduttore si è detto visibilmente emozionato.

Brachino lo considera professionalmente il suo figlio prediletto, un programma che ha curato in ogni dettaglio e che già nel 2002 fece scalpore. L'obiettivo resta lo stesso: fare chiarezza sui casi di cronaca nera, cercando la verità anche dietro complotti e misteri, con semplicità e libertà intellettuale. E sì, si parlerà anche del caso di Garlasco, che a suo avviso è “il più grande pasticcio italiano dal Dopoguerra”, anche peggiore di quello di Enzo Tortora. Roba forte, insomma.

In studio, Brachino non sarà solo. Ad affiancarlo ci saranno criminologi, esperti, giornalisti, direttori di testate e il medico legale Pasquale Bacco. Quest'ultimo, insieme a Sofia Vidale e allo stesso Brachino, ha scritto il libro “Le vergogne infinite”, proprio su Garlasco. Nel programma, precisa il conduttore, non ci saranno risse né litigate, ma solo giornalismo di valore.

E a proposito di passato, Brachino ha ripercorso anche il suo addio a Mediaset dopo trentadue anni di onorata carriera: Una storia bellissima, dice, che è finita come succede in tutti i rapporti e spesso ai direttori di successo. Ha mantenuto la riservatezza prevista dall'accordo consensuale, ma dopo quasi sette anni confessa: “mi piacerebbe tornare a parlare con Pier Silvio Berlusconi”.

E a proposito di ex volti Mediaset, Brachino ha detto la sua anche su Barbara D'Urso: Per lui Ballando è per lei come il Purgatorio di Dante, un passaggio intermedio, e non sa se la porterà dove vuole. Il ruolo da giurata gli pare insoddisfacente, perché merita un posto in primo piano in Tv. Una frecciatina o un complimento?

Infine, sul fronte sentimentale, il conduttore ha archiviato la separazione dolorosa del 2025 da Barbara Benedettelli, dopo ventidue anni di matrimonio. Ora è “di nuovo impegnato”, ma non ancora pronto a spiattellare i dettagli della sua nuova relazione. Giusto così, un po' di mistero non guasta mai, no?