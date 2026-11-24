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Lunedì 23 novembre 2026 è stata una serata piena di dati Auditel che ci dicono tanto su cosa gli italiani hanno scelto di guardare. Il panorama televisivo ha regalato qualche sorpresa e molte conferme.

La Prime Time: Tra Botti e Flop

Il vero vincitore della serata è stato Rai1 con l'ultima puntata di 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, che ha incollato allo schermo 3.733.000 spettatori, raggiungendo un impressionante 22.8% di share. Un successo senza discussioni.

La semifinale del Grande Fratello Vip su Canale5 ha raccolto solo 1.985.000 spettatori con il 16.7% di share. Dobbiamo essere onesti, per una semifinale ci aspettavamo un botto ben diverso, non un risultato così tiepido. La7, invece, ha fatto il botto, e che botto! Corrado Augias – Saluto di un Maestro ha raggiunto ben 1.567.000 spettatori e un dignitosissimo 10%. Un segno che il buon giornalismo e la cultura possono ancora sorprendere in positivo.

Non è andata benissimo a Rai2, dove Salotto Paolantoni On Air ha intrattenuto appena 460.000 spettatori, con un misero 2.8%. Su Italia1, Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha portato a casa 883.000 spettatori (5.5%). Rai3 ha visto Lo Stato delle Cose totalizzare 1.147.000 spettatori (7.6%), un ottimo risultato. Su Rete4, Quarta Repubblica ha segnato 541.000 spettatori (4.1%), mentre su Tv8 il GialappaShow ne ha avuti 693.000 persone (4.6%).

Access Prime Time e Preserale: La Battaglia dei Quotidiani

Prima della prima serata, la sfida è sempre agguerrita, e lunedì non ha fatto eccezione. Su Rai1, Affari Tuoi ha totalizzato 4.843.000 spettatori con il 23.6% di share, confermando il suo dominio. Canale5 risponde con La Ruota della Fortuna che raccoglie 4.437.000 spettatori pari al 21.7%, un ottimo risultato, ma non basta a battere Rai1.

Su La7, Gruber con Otto e Mezzo ha conquistato 2.445.000 spettatori con l'11.9% di share. Nel preserale, L’Eredità su Rai1 ha raccolto 4.617.000 spettatori e il 27%, mentre Caduta Libera su Canale5 si è fermata al 16.9% con 2.649.000 spettatori. Insomma, Rai1 ha le mani in pasta in quasi tutte le fasce orarie!

Dalle Mattine al Pomeriggio: Il Risveglio degli Ascolti

Anche nelle fasce diurne, la competizione è stata vivace. Al mattino, “Unomattina” su Rai1 ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 21%, mentre “Mattino Cinque” su Canale5 ha registrato 828.000 spettatori (20.5%). Entrambi si difendono bene, ma la Rai1 parte forte fin dalle prime ore. A mezzogiorno, “È Sempre Mezzogiorno” su Rai1 ha catturato 1.647.000 spettatori (17.7%), mentre “Forum” su Canale5 ha totalizzato 1.193.000 spettatori con il 17.4%. Anche qui, un testa a testa avvincente.

In serata, su Rai3 i TGR hanno informato 2.549.000 spettatori (14.7%).