Spettacolo

C'è aria di grande calcio e di storia imprenditoriale italiana sullo schermo, con la nuova fiction Rai “La famiglia Panini – L'avventura delle figurine”. E la sorpresa più bella? Tre volti giovani e promettenti, tutti faentini e tutti under quaranta, si prendono la scena: parliamo di Benedetta Cimatti, Cecilia Bertozzi e Luca Di Sessa.

La serie ci porta tra gli anni Quaranta e gli storici Mondiali di Messico 1970, raccontando l'epopea della famiglia Panini: una storia di successo che parte da madre, padre e otto figli che lasciano la campagna con pochi soldi e tante speranze. Al centro di tutto c'è la forte Olga, interpretata dalla brava Serena Rossi, che guida un cast corale davvero ricco.

Tra i protagonisti romagnoli, Benedetta Cimatti, nata a Faenza il 20 aprile 1989, non è certo una novellina. Dopo aver calcato i palcoscenici, si è fatta notare al cinema e in televisione in titoli popolari come “Fuoriclasse” e “L'ispettore Coliandro” (dove era Buffarini). Nella fiction vestirà i panni di Veronica Panini, la sorella maggiore, un vero punto di riferimento per la madre Olga e l'ago della bilancia tra i fratelli. Sarà lei a portare in famiglia l'idea geniale che cambia tutto: comprare un'edicola a Modena.

Anche Cecilia Bertozzi, nata a Faenza il 9 gennaio 1996, ha un percorso niente male. Ha debuttato sul piccolo schermo con “Un passo dal cielo” e da lì ha spaziato tra teatro, cinema e fiction, arrivando fino alla miniserie “Marconi – L'uomo che ha connesso il mondo”. Nella serie sulle figurine, interpreta Maria, un ruolo secondario che si inserisce nel tessuto narrativo della crescita della famiglia modenese.

E poi c'è il più giovane del trio, Luca Di Sessa, classe 2003, anche lui faentino doc. Si è formato all'Accademia di Ivano Marescotti a Ravenna, prima di approdare al grande e piccolo schermo con il film “Più di ieri” e diverse serie. Nella fiction, interpreta Benito Panini, il “mediano” silenzioso e instancabile della squadra familiare. Concreto e riservato, è lui che si occupa della distribuzione di giornali e figurine.

Sembra proprio che la Romagna abbia sfornato talenti pronti a farci incollare allo schermo, no?