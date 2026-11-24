Personaggi

Pierfrancesco Favino, uno degli attori più amati del cinema italiano, ha lasciato tutti a bocca aperta durante l'intervista a Belve con Francesca Fagnani, rivelando un segreto che nessuno si aspettava: fin da ragazzo «sento delle presenze. Capita ancora oggi». Ha pure raccontato di una serata vissuta con l'amica Sabrina Impacciatore, che in effetti aveva già accennato all'episodio proprio nello studio di Fagnani.

Ma non è stata l'unica confessione sorprendente. L'attore ha anche ripercorso i momenti difficili della sua carriera, toccando in particolare la famosa scena di sesso nel film Suburra di Stefano Sollima. Favino ha ammesso di essere stato malissimo, spiegando che gli dava fastidio la situazione per l'utilizzo del corpo, in una scena di potere. Ha aggiunto di aver realizzato solo dopo quanto quel momento lo avrebbe disturbato.

Favino ha pure smentito l'etichetta di “Reuccio dei biopic” e ha ammesso di non piacersi fisicamente. Parlando del mondo del cinema, ha osservato che la bellezza a volte rischia di offuscare il talento. Ha fatto l'esempio di Kim Rossi Stuart, definendolo uno dei più grandi attori della sua generazione ma suggerendo che la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto sia bravo.

Immancabile la domanda sul cosiddetto circoletto, uno dei temi più apprezzati di Belve. Per chiudere in bellezza, Favino ha pure regalato una performance da imitatore che, a detta di Fagnani, include anche i cani veri. Risate assicurate per l'ottava stagione di Belve, che inizia oggi, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai 2 con ospiti del calibro di Francesco Totti e Gemma Galgani. Insomma, una puntata da non perdere, ma poi vogliamo sapere: voi ci credete alle presenze?