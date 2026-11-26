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Il futuro di Enrico Mentana sembra prendere forma. Dopo settimane di indiscrezioni, ipotesi e smentite, secondo Repubblica il giornalista sarebbe pronto ad approdare su Tv8 per rilanciare il telegiornale del canale in chiaro del gruppo Sky. Non si tratterebbe solo di un cambio di scrivania, ma di un progetto decisamente ambizioso che prevede un nuovo programma quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì, con una collaborazione con la Gialappa's Band.

Il dettaglio più interessante è la collocazione nel palinsesto: lo stesso orario di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Si profilerebbe così un confronto diretto negli ascolti tra due protagonisti dell'informazione televisiva i cui rapporti non sono sempre stati distesi.

L'operazione "trasloco" da La7

Il possibile passaggio a Tv8 non riguarderebbe solo il direttore. Secondo le indiscrezioni, l'operazione potrebbe coinvolgere altri due volti storici del TgLa7: Sardoni e Celata. Per Celata l'idea sarebbe quella di affidargli la conduzione del nuovo telegiornale durante il fine settimana, mentre per Sardoni si starebbe valutando la creazione di un programma autonomo.

Mentana dovrebbe occuparsi del rilancio del Tg8, il notiziario che era andato in onda tra il 2020 e il 2021 per poi essere sostituito dalla trasmissione in contemporanea di Sky TG24. Il progetto, secondo la fonte, potrebbe ridisegnare gli equilibri dell'informazione televisiva italiana.

I segnali e le offerte sul tavolo

In realtà, la pista Sky non è una novità assoluta. Già a ottobre erano circolate indiscrezioni che indicavano il gruppo televisivo come la destinazione più probabile. A rafforzare questa pista era stato Fiorello che, il 26 ottobre, aveva telefonato a Francesca Fagnani, compagna di Mentana, per cercare qualche anticipazione. Al termine della chiamata, lo showman aveva commentato: «Ci ha fatto capire che andrà a Sky». Una battuta che, alla luce delle ultime indiscrezioni, assume un nuovo significato.

Mentana ha confermato di aver ricevuto proposte che lo hanno lusingato dai vertici di quattro dei sei principali gruppi televisivi italiani, senza rivelarne i nomi. Ha precisato, via social, di non aver ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7, e di non aver ancora preso la sua decisione. Il giornalista ha anche chiarito che non tornerà nei telegiornali dove ha già lavorato a lungo, citando i nove anni al Tg1 e i tredici al Tg5, perché preferisce cimentarsi in imprese nuove.

Il countdown verso il 23 dicembre

Il direttore lascerà ufficialmente La7 il prossimo 23 dicembre, mettendo fine a un percorso di 16 anni alla guida del telegiornale della rete di Urbano Cairo. Nonostante le numerose notizie circolate sul suo futuro, Mentana ha preferito ironizzare sulla situazione, lamentando come ogni giorno qualcuno si definisca "informato" rivelando destinazioni diverse.

Su Instagram, il giornalista ha commentato le ultime indiscrezioni lanciate da Repubblica.it scrivendo: «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro... alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi». Per il momento manca ancora l'annuncio ufficiale.