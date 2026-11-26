Spettacolo

Dal 25 novembre è arrivata su Prime Video Blade Runner 2099, la serie che prova a rimettere in gioco le regole del franchise tornando però alle radici cinematografiche della saga. Sotto la guida della creator Silka Luisa, la serie passa attraverso le interpretazioni di Michelle Yeoh e Hunter Schafer e porta lo spettatore in un futuro che non sembra poi così lontano.

Il franchise, nato dal film di Ridley Scott del 1982 ispirato al romanzo di Philip K. Dick, ha visto nel tempo diverse espansioni, tra cui cortometraggi, la serie animata Black Lotus e il film Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Questa nuova serie si inserisce in questo percorso proponendo un salto temporale di cinquant'anni rispetto agli eventi di 2049.

Un mondo al contrario

La vera bomba di 2099 è il ribaltamento totale dei rapporti di potere: i replicanti non sono più gli oppressi, ma la specie dominante sulla Terra dopo un'ultima, sanguinosa rivolta. Gli esseri umani, ormai una minoranza, si ritrovano a servire i potenti, sfruttati nelle fabbriche, costretti a vivere in quartieri degradati e tenuti sotto un controllo costante. Ogni possibile segnale di ribellione viene sedato con la violenza.

In questo scenario si muove Cora, un'umana in fuga che desidera lasciare Los Angeles insieme al fratello. Per riuscirci, Cora compie una scelta rischiosa: finge di essere una replicante per unirsi ai Blade Runner, che ora hanno il compito di dare la caccia agli umani dissidenti. La tensione sale quando viene affiancata da Olwen, una replicante con i giorni contati che sta indagando sulla scomparsa del collega Malek.

L'essenza dell'umanità

Questo switch di potere non è solo un colpo di scena narrativo, ma un motore emotivo che spinge a riflettere sul dominio e sulle ombre della natura umana. I replicanti, una volta liberi, hanno finito per imporre le stesse catene che avevano subito, rendendo il motto della Tyrell Corp., "Più umano dell'umano", una sorta di profezia. Essendo stati progettati per imitare l'emotività umana per risultare indistinguibili, i replicanti hanno finito per incarnare anche i nostri peccati e le nostre fragilità.

La serie usa questo strumento per riaccendere la domanda filosofica centrale della saga: cosa definisce davvero un individuo? In un mondo dove non conta più se si è nati naturalmente o in laboratorio, diventano fondamentali le esperienze, i traumi, i legami e le scelte quotidiane. È proprio questa profondità a rendere 2099 capace di ravvivare lo spirito dell'opera originale meglio di quanto abbiano fatto gli altri titoli del franchise.

Estetica e interpretazioni

Il successo della serie passa anche per un cast che azzecca perfettamente le atmosfere. Hunter Schafer è impeccabile nel dare vita a Cora, lavorando su ogni sguardo e microespressione per trasmettere il terrore costante e la ricerca di controllo del suo personaggio. Michelle Yeoh, l'attrice premio Oscar, conferma invece la sua capacità di offrire un'interpretazione intensa e misurata.

Anche la messa in scena segue l'impronta del cult di Ridley Scott. Se a livello di sceneggiatura la serie a volte esagera con toni solenni e dilatati, visivamente colpisce nel segno. Luci, costumi e atmosfere ricostruiscono quel mondo cupo, arido e labirintico descritto nel 1982. Anche il comparto sonoro è coerente: Leopold Ross ha creato una colonna sonora basata sulle fondamenta di quella di Vangelis, garantendo una continuità che trasporta lo spettatore in questo futuro sospeso.

Siamo d'accordo che il ribaltamento dei ruoli sia la mossa più intelligente da anni, o preferivate i replicanti come fuggitivi?