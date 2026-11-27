Personaggi

L'apertura della puntata di mercoledì 25 novembre 2026 è stata tutta per Nino Frassica, che ha fatto l'ingresso trionfale con un bouquet per Fabio Fazio, ricordandogli che a cinque giorni dal suo compleanno ci voleva un omaggio. Un inizio che ha dato il tono a tutta la serata, tra grandi risate e momenti inaspettati.

Al Tavolo c'erano Cristiano Malgioglio, Chiara Pellacani, Max Angioni e Stash. Non c'è stata noia, tra le nuove ricette scoperte con Carlo Cracco in collegamento e l'intimo acquistato da Orietta Berti a Los Angeles.

Ma passiamo ai voti, perché c'è chi ha dominato e chi è rimasto nell'ombra. Max Angioni è il re della serata con un 9, mentre Cristiano Malgioglio si è preso un 8 con i piccioni. Per Stash e Chiara Pellacani, invece, il voto è un 5: "dimenticati".