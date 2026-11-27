Personaggi

La storia tra Giulia Salemi, conduttrice e modella, e Pierpaolo Pretelli sembra essere arrivata al capolinea. I due, che si erano conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello Vip 5 e che hanno avuto un figlio, il piccolo Kian, non sarebbero più insieme.

Anche se non c'è ancora un annuncio ufficiale, gli insider confermano la rottura. La stessa Giulia ha lasciato intendere di essere tornata single in un'intervista, dichiarando di aver imparato a bastarsi da sola. Un segnale che, per noi, è praticamente una conferma.

Per quanto riguarda i motivi della rottura, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia non ci sarebbero stati tradimenti, come invece lasciato intendere da Dagospia. La verità sarebbe più semplice, ma forse più dolorosa: Giulia si sarebbe resa conto di non essere più innamorata di Pierpaolo. Secondo Parpiglia, lui avrebbe provato a ricucire il rapporto e a riconquistarla negli scorsi mesi, ma lei non avrebbe lasciato porte aperte.

Ma c'è un colpo di scena. Mentre Giulia si gode la sua indipendenza, Pierpaolo avrebbe già una nuova frequentazione. Per ora la tiene segretissima, ma tra paparazzi e fan che controllano ogni singolo movimento sui social, non credo che il segreto durerà molto.

Siamo curiosi di vedere chi sia la nuova scelta di Pierpaolo, ma onestamente Giulia che decide di bastarsi da sola è la parte migliore di tutta la vicenda.