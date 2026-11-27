Personaggi

Il 25 novembre Raiuno ha mandato in onda la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, l'evento registrato il 21 settembre all'Arena di Verona per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Con Fiorella Mannoia affiancata da Carlo Conti, il palco si è trasformato in una passerella ad alto tasso di sorprese stilistiche.

Partiamo dai successi: Amoroso e Gaia sono stati delle vere dee greche e si prendono un 8 meritato. Poi però c'è il reparto disaster, dove Laura Pausini ed Emma sono finite con un 5,5 perché sembravano appena scese dal letto. Non proprio il mood giusto per un evento del genere, ammettiamolo.

Per quanto riguarda Ligabue, il voto è un 6: lo stile ricordava decisamente un pomeriggio al Bar Mario. Abbiamo visto di tutto, dai monologhi ai duetti, ma l'occhio vuole la sua parte e stavolta i voti sono stati spietati.

Secondo voi chi ha vinto davvero la sfida dello stile?