Spettacolo

Andy Taylor, il chitarrista che ha dato l'anima ai Duran Duran, è morto lunedì 23 novembre nella sua abitazione. L'artista aveva 65 anni ed è venuto a mancare circondato dall'affetto dei suoi cari, a causa di un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio. La malattia era stata scoperta da diverso tempo, ma il mondo intero ne era venuto a conoscenza soltanto nel 2022, proprio mentre la band si apprestava a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame.

La notizia è stata confermata ufficialmente attraverso un comunicato congiunto dei Duran Duran e della famiglia di Andy Taylor. I suoi familiari, nello specifico la moglie Tracey Wilson e i quattro figli Andrew, Georgina, Bethany e Isabella, hanno ricordato come l'uomo abbia affrontato gli ultimi anni di vita con una determinazione e un coraggio ammirevoli.

Il legame con Simon Le Bon e i Duran Duran

Il dolore per la perdita è immenso, specialmente per Simon Le Bon. Il frontman dei Duran Duran ha condiviso sui social un messaggio straziante, scrivendo che nel suo cuore c'è un "enorme buco" con la forma di Andy, un vuoto che non si chiuderà mai. Le Bon ha ricordato con estrema tenerezza l'immagine di quel ragazzo biondo e fenomenale incontrato negli anni '80, definendolo un vero genio della chitarra. Tra i due c'era un legame fortissimo, tanto che era stato proprio Simon a dargli il soprannome di Charley.

Anche il resto della band ha voluto rendere omaggio al suo contributo, sottolineando come la fede incrollabile di Andy in ciò che sarebbero diventati fosse fondamentale. Il suo modo unico di suonare ha permesso al gruppo di scrivere brani che li hanno portati a girare l'intero pianeta, mentre il suo umorismo asciutto è stato l'ancora che ha permesso a tutti di restare con i piedi per terra. I Duran Duran hanno inoltre espresso la grande gioia di essersi ritrovati a fare musica insieme nei primi anni 2000.

Dalle origini al successo mondiale

Andy Taylor, nato nel 1961, ha iniziato il suo percorso con la musica a 11 anni. In quel periodo ha scoperto la musica degli AC/DC e dei Van Halen e, per superare l'abbandono della madre, ha iniziato a suonare la chitarra. La svolta è arrivata nel 1980, quando ha risposto a un annuncio sulla rivista Melody Maker: una band di Birmingham cercava un chitarrista esplosivo. Questo incontro lo ha portato a conoscere Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor; nell'autobiografia Wild Boy, pubblicata nel 2007, Andy ricordava quanto avessero scherzato per il cognome comune.

Una volta arrivato Simon Le Bon a completare la formazione, i Duran Duran hanno letteralmente conquistato il mondo, diventando i protagonisti della scena pop-rock inglese. Tuttavia, dopo i primi tre album, le tensioni interne hanno iniziato a farsi sentire e a metà degli anni '80 Andy ha deciso di intraprendere una carriera parallela come solista. Nonostante questo distacco, è tornato nel gruppo nel 2000, per poi lasciarlo definitivamente nel 2006.

L'ultimo saluto e i messaggi di cordoglio

Il 2022 avrebbe dovuto rappresentare una nuova ripartenza per i Duran Duran in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. In quell'occasione, però, Simon Le Bon ha letto una lettera scritta da Andy Taylor, nella quale il chitarrista spiegava di aver ricevuto la diagnosi del cancro alla prostata.

Sui social sono apparsi moltissimi messaggi di affetto. Tra questi spicca quello di Sir Rod Stewart, che ha salutato Andy definendolo un caro amico con cui ha fatto bellissima musica, divertendosi in modo esagerato. La famiglia di Andy Taylor ha chiesto a tutti di non inviare fiori, suggerendo invece di fare una donazione a suo nome al Postate Cancer UK.