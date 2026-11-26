Spettacolo

Francesca Fagnani, conduttrice e creatrice di Belve, ha riportato in scena il suo stile unico: niente consolazione, ma domande che tagliano come lame. Il segreto del programma non è l'aggressività, ma il timing perfetto tra quando insistere e quando stare zitti. Però c'è un rischio: quando ormai sappiamo tutti che arriverà la domanda cattiva, il vero spettacolo deve venire dall'ospite, altrimenti resta solo un formato visto e rivisto.

Pierfrancesco Favino, l'attore noto per essere un camaleonte, ha misurato le risposte con intelligenza, spostando il focus sul lato professionale. Ha parlato della gavetta, del disagio vissuto sul set di «Suburra» e di quel «circoletto» del cinema che, confermato, esiste eccome. Secondo lui, a volte la bellezza rischia di coprire il talento, portando a una riflessione sulle gerarchie dell'ambiente. Il momento più weird? Quando ha raccontato di avvertire delle presenze fin da ragazzo, un dettaglio che non trovi certo nei soliti giri promozionali.

Con Francesco Totti, invece, il mood è stato subito quello dello show. Il capitano è inciampato malissimo con gli acronimi: ha avuto problemi con SPQR e ha scambiato LGBTQIA+ per un modello di cellulare, chiedendo se fosse «18 plus?». Un momento gold che conferma il piacere di vederlo giocare con la sua immagine pubblica.

Però poi il clima è cambiato. Totti si è aperto su un tema pesante: il rapporto con il padre, a cui non ha mai detto «ti voglio bene». Ha confessato il timore di ripetere lo stesso errore con i suoi figli, passando in un attimo dalla risata al rimpianto. È esattamente qui che Belve vince, quando la domanda pungente serve a scoprire cosa succede dopo la risposta.

Ovviamente, tutto questo finisce dritto sui social. Le ammissioni di Favino, i glitch di Totti e i fuori onda sono frammenti nati per essere commentati e condivisi, allungando la vita dell'intervista oltre lo studio. Ma resta il dubbio: i momenti che circolano in rete sono davvero le parti più interessanti di tutto il colloquio?