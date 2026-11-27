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Niente BellaMa per il pomeriggio del 25 novembre 2026. Al posto della puntata prevista è andato in onda BellaMix, un riassunto dei momenti migliori della trasmissione. Il cambio in corsa è dovuto a un'indisposizione di Pier Luigi Diaco, ma secondo la ricostruzione di Fanpage c'è dell'altro.

Secondo quanto emerso, nella giornata del 24 novembre 2026 il conduttore avrebbe urlato contro tutti i collaboratori, sia dentro che fuori lo studio. Una situazione così tesa da rendere impossibile il lavoro sui contenuti della puntata successiva.

Questo episodio si aggiunge a un clima già pesantissimo dopo le indiscrezioni lanciate da Selvaggia Lucarelli. L'autrice aveva infatti pubblicato un'inchiesta con alcuni fuori onda del giornalista, arrivati tramite la testimonianza anonima di due ex collaboratori del programma. Lucarelli, nel pubblicare gli estratti, ha precisato di aver provato anche a sentire Diaco per registrare la sua versione dei fatti; nei fuori onda la tensione si tagliava a fette.

La Rai non è rimasta a guardare e ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza sulla situazione. Pier Luigi Diaco, che nei giorni scorsi aveva evitato di commentare l'accaduto, ha poi rilasciato poche parole: "Accetterò tutto quello che si deciderà senza polemiche, devo rendere conto solo a Dio", aggiungendo che preferisce lasciare parlare il proprio lavoro.

Il filone di tensioni è iniziato però molto prima, esattamente il 3 novembre 2026, a seguito di un'intervista fatta ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando Con Le Stelle. In quell'occasione, anche i vertici di Viale Mazzini hanno ritenuto la condotta di Diaco inadeguata, arrivando a pubblicare un comunicato ufficiale di scuse per il suo atteggiamento.

Da quel giorno è cominciata un'escalation che arriva fino a oggi. Diaco, secondo quanto riporta Fanpage, non si sarebbe presentato in Rai per motivi personali. Con l'indagine della Rai ancora in corso, il futuro del conduttore e del programma resta un enorme punto interrogativo.