Cosa succede quando una sfilata di moda e un concerto dal vivo diventano un unico spettacolo? È MadWalk, creato da MAD TV ad Atene nel 2011 e tornato lunedì 23 novembre 2026 per la sua sedicesima edizione.

L'idea è unica: ogni stilista viene abbinato a un artista musicale. Mentre la collezione sfila in passerella, l'artista si esibisce dal vivo, sullo stesso palco e nello stesso momento. Ogni combinazione nasce appositamente per questa sola serata, con nuovi arrangiamenti, mashup e cover che non si ascolteranno da nessun'altra parte.

Oggi MadWalk rappresenta la più grande serata di moda e musica della Grecia: un'arena sold-out, la Tae Kwon Do indoor arena ad Atene, uno speciale televisivo nazionale e un casting aperto per modelli con oltre 3.500 candidature.

Il tema di quest'anno era «We are all made of stars».

Tra i momenti salienti dell'evento c'è stato il LEGO Daisy Dress: un abito couture realizzato con 12.000 pezzi LEGO, impreziosito da 790 fiori applicati a mano uno ad uno. Creato dalla stilista Nora Sarman insieme a Balázs Doczy, LEGO Certified Professional, il capo è stato mostrato in Grecia in esclusiva a MadWalk, indossato dalla presentatrice della serata, Vicky Kaya.

Il fascino della vecchia Hollywood ha incontrato un mashup live di Beyoncé: la cantante LILA ha unito Beyoncé a «Prisencolinensinainciusol» di Adriano Celentano per la collezione di frange, piume e rosette in organza firmata da Celia Kritharioti.

Il gran finale è stato affidato alla star dell'Eurovision Eleni Foureira, prima che l'arena venisse sommersa da una pioggia di coriandoli.

MadWalk. Dove la moda incontra la musica.