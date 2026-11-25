Spettacolo

Preparatevi a un viaggio nell’Italia degli anni ’30, perché l’universo letterario di Andrea Vitali è sbarcato su Rai1 con la serie "Una finestra vista lago". Un giallo d’epoca che promette di farci sognare ma anche di farci riflettere, con quel tocco surreale e ironico che solo Vitali sa dare. Al centro della scena, il maresciallo palermitano Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, che insieme alla sua neo-moglie Maristella (Giulia D’Aloia) è costretto a un trasferimento epocale: dal calore del Sud al Nord, nel paesino immaginario di Bellamo, sulle rive del Lago di Como. Lì, tra un microcosmo di situazioni sopra le righe e personaggi a dir poco eccentrici, la coppia cercherà di mettere radici e costruirsi una nuova vita. La serie ha debuttato lo scorso 24 novembre e ci terrà compagnia per quattro settimane.

La sfida di Marco Pontecorvo: un giallo senza omicidi

Marco Pontecorvo, il regista, ha avuto un compito tutt'altro che semplice: dare vita su schermo a un mondo così ricco di sfumature come quello di Vitali. Non il solito poliziesco, ma un vero e proprio giallo d’atmosfera, senza la solita scia di omicidi a trainare la trama. "Una bomboniera. Un ‘piccolo mondo antico’", così Pontecorvo descrive l'ambientazione, sottolineando come vetrine in legno e ferro e l’assenza di doppi vetri rendano l'idea di un luogo fermo nel tempo. Merito anche della scenografa Priscilla Rossi, che con integrazioni mirate ha riportato tutto all’epoca precisa senza stravolgere l’autenticità. Il regista spiega che con un omicidio si entra comunque in un thriller, un meccanismo più classico e rodato, e che tenere in piedi un mondo dove il plot è molto più piccolo solo attraverso i personaggi è stata una sfida maggiore. Ci tiene a precisare di aver già diretto storie vere come "Alfredino - Una storia italiana" e "Per Elisa - Il caso Claps", che hanno una metodologia narrativa ben diversa. Qui, l’obiettivo è tenere alta l’attenzione anche per una cosa apparentemente banale come un toro che si perde, creando "un grande sconquasso in paese" nella seconda puntata.

Bellamo, tra finzione e realtà: un viaggio sul Lago di Como

Il cuore pulsante della serie è Bellamo, un luogo immaginario che però risponde alla Bellano reale, quella dei romanzi di Vitali. Un paesino incastonato tra le montagne, sulle sponde del lago, che ci introduce al "mondo dei laghée". Un universo a parte, dove una "vena di follia" sembra permeare gli abitanti, forse dovuta a quell'isolamento rispetto al mondo esterno. Nella realtà, per ricreare questa magia, la produzione ha girato tra il Lago di Como e il Lago d’Orta, trasformando diversi paesini in un'unica Bellamo: Torno, Cernobbio – con il suo suggestivo imbarcadero e Villa Pizzo, sfondo dell'arrivo degli sposini – Carate Urio e Briennio sul Lago di Como, e poi San Giulio e Miasino. La vera Bellano, purtroppo, era troppo "contaminata da elementi moderni" come autostrade e lampioni, rendendo difficile posizionare la macchina da presa senza cancellazioni in post-produzione. La ricerca di luoghi "fermi nel tempo" ha portato la troupe anche nei dintorni di Roma, in una cascina tra Casaloro e Bracciano. Ma se si chiede a Pontecorvo qual è la location che gli è rimasta nel cuore, la risposta è chiara: la discesa dell'Orrido, una gola naturale mozzafiato, dove un drone ha accompagnato gli spettatori direttamente sul lago, elemento fondamentale nei libri. Al regista piace l'affresco che è venuto fuori: i dettagli si mescolano bene, tanto che si può credere in un unico luogo.

Il lago: un burattinaio di destini

Non è solo una cornice scenografica, il lago è un personaggio a tutti gli effetti. Un protagonista silenzioso ma onnipresente, che interviene nella narrazione con riprese subacquee, quasi a osservare la commedia umana dall'interno, dal punto di vista di chi lo abita. Questa scelta, spiega Pontecorvo, serve a "commentare con la macchina da presa in modo surreale come fa Vitali con la sua ironia nei libri." Dettagli come il bouquet che “dura all'infinito” e viene ripreso in base agli alti e bassi della vita di Maccadò e Maristella, sottolineano il suo ruolo. Il lago diventa così uno "spettatore" e un "manovratore dei destini" che si snodano sulle sue sponde. L’idea era che il lago potesse ridere della commedia umana e allo stesso tempo influenzarla, mettendole un po' i bastoni tra le ruote per far cambiare binario a un evento, come un burattinaio.

Gli anni '30: tra ironia e gerarchie

La serie non si tira indietro dal raccontare il Ventennio fascista, pur con delicatezza e ironia, attraverso personaggi come il segretario locale del partito, "Tartina" (Vincenzo Nemolato). Non è un ritratto frontale, ma si "sente a un certo punto un discorso di Mussolini alla radio che lui segue," rendendo chiaro come Tartina "sta scimmiottando ciò che sente in radio," senza una personalità forte o una vera comprensione. La dinamica con la moglie è illuminante: lei si prende "delle libertà con lui trattandolo come un cretino," ma lui, in compenso, le frega i soldi che guadagna al banco del pesce, ristabilendo la "gerarchia" dell'epoca. Un modo sottile, eppure efficace, per narrare la complessità del 1930 per raccontare "l’oggi". Pontecorvo ha dovuto fare i conti anche con gli eccessi della scrittura di Vitali, a volte macchiettistici, che non potevano essere trasposti tali e quali. Questa capacità di Vitali di creare personaggi così vividi ha affascinato il regista al punto che, ogni volta che doveva aggiungere un nuovo personaggio, lo chiamava. La serie esplora anche l'impatto delle "diversità culturali" tra il Sud, da cui provengono i protagonisti, e il Nord dei personaggi autoctoni. Insomma, un vero affresco dell'Italia che era, ma che ci parla ancora. Non siete curiosi di vedere come va a finire questa storia?