Personaggi

«Non ci hai mai fatto mancare amore e presenza». Sono le parole dolcissime di Carlo Ponti Jr. per la mamma, la leggendaria Sophia Loren, pronunciate durante la sua ospitata a La Volta Buona. Un racconto toccante che ci ha fatto capire quanto sia speciale il loro legame, anche con una madre così iconica come Sophia, che ha festeggiato i suoi novantadue anni lo scorso 20 settembre.

Carlo, che nella vita è direttore d'orchestra – e dal 2025 è sposato con Mariam Sharmanashvili, oltre ad avere due figli dalla sua precedente unione con Andrea Mészáro – ha subito messo in chiaro una cosa: il rapporto con la mamma è sempre stato «stabile e vero». Ha confidato a Caterina Balivo che la Loren è stata bravissima a fare il bilanciamento perfetto tra carriera e famiglia. E se pensiamo che era al culmine del successo negli anni Sessanta, quando lui e il fratello Edoardo erano piccolissimi, c'è da restare a bocca aperta.

«Io e mio fratello Edoardo non abbiamo mai sentito un bisogno di amore e di presenza, è sempre stata lì», ha sottolineato, aggiungendo che la mamma li portava pure con sé sul set! Una vera power-mom, che dimostra che si può essere una diva di Hollywood e al tempo stesso una presenza costante per i propri figli. Mentre nello studio venivano proiettati i momenti clou della carriera dell'attrice, Carlo non ha trattenuto l'emozione. «Non posso credere alla fortuna che ho di essere figlio di mia madre», ha ammesso, con una punta d'orgoglio che ci ha fatto sciogliere tutti.

Essere figlio d'arte, per lui, non è mai stato un peso, ma un vantaggio. Carlo si è detto molto fiero dei suoi genitori. E a proposito di Sophia, dopo averle mandato un saluto mentre lei seguiva la trasmissione da Ginevra, la conduttrice ha indagato sui segreti della sua longevità. La risposta? Disciplina ferrea: non beve, non fuma, fa esercizio fisico e va a letto presto. Poi, certo, un po' di fortuna genetica non guasta mai.

Insomma, un ritratto di Sophia Loren non solo come star planetaria, ma come una mamma presente e una donna incredibilmente determinata. Chi non vorrebbe una madre così?