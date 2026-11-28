Personaggi

Roberto Ferri è in crisi profonda. L'imprenditore ha scoperto la verità sull'omicidio di Stefano Mori e ora deve fare i conti con un dilemma da risolvere. Si trova letteralmente tra due fuochi e deve decidere quale mossa fare, mentre cerca di metabolizzare l'accaduto.

Dal canto suo, Marina è tormentata dai sensi di colpa, ma non molla la presa: spera che Roberto scelga di proteggere lei e, soprattutto, l'amore che li lega.

Nel frattempo, a Palazzo Alberto torna all'attacco per reclamare la casa che ha appena acquistato. Dato che il contratto di Silvia e Michele è scaduto, lui pretende da Renato che l'immobile venga liberato immediatamente.

Gli episodi vanno in onda su Rai 3 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, alle 20.50, e sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.