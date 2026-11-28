Spettacolo

Courtney Love ha deciso di giocare la carta della trasparenza pubblicando un selfie senza ritocchi che ha lasciato i fan a bocca aperta. Accompagnando lo scatto, ha scritto: “Nessun filtro sulla mia pelle. È pazzesco”, attribuendo il merito a un trattamento coreano chiamato Korean skin glass per il viso, eseguito da quello che ha definito il “miglior dermatologo di Londra”.

Non tutti i commenti sono stati lusinghieri: alcuni follower hanno fatto notare che l'ex frontwoman degli Hole potrebbe essersi sottoposta a qualche ritocchino in passato. Un utente ha scritto che la adora ma che quella è una bella chirurgia estetica, mentre un altro ha aggiunto che di filtri non ce ne sono, ma di chirurghi sì.

In realtà, Courtney Love non ha mai fatto finta di essere un angelo della naturalezza assoluta. Durante un'apparizione al programma “Jimmy Kimmel Live!” nel 2014, ha ammesso apertamente di essersi fatta sistemare il naso all'inizio della sua carriera per correggere quello che lei stessa definiva un “naso a patata”. Ha raccontato che l'intervento, avvenuto quando aveva 20 anni e lavorava come attrice negli anni '80, ha cambiato tutto in soli sei mesi.

Curioso però notare come le sue opinioni siano cambiate nel tempo o si siano evolute. In un'intervista a Harper’s Bazaar nel 2015, aveva infatti lodato le attrici che invecchiano senza interventi al viso, dichiarando di voler far parte di quel gruppo. Secondo la cantante, invecchiare con grazia significa lasciare che accada e accettarlo.

Insomma, tra trattamenti coreani e vecchie confessioni, Courtney Love continua a essere una forza della natura (anche se un po' aiutata dalla scienza). Voi che dite, il Korean skin glass funziona davvero o è solo un altro modo per dirci che i miracoli esistono solo a Londra?