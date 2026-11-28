Spettacolo

Il tennis ha letteralmente fatto tabula rasa del palinsesto di Rai 1 venerdì 27 novembre. La diretta della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca, in corso a Bologna, si è protratta così a lungo da arrivare fino al doppio decisivo per l'accesso alla finale, costringendo la rete ammiraglia a stravolgere completamente la programmazione.

Il primo a pagare è stato lo show Meravigliosamente, con cui Sal Da Vinci celebra i suoi 50 anni di carriera. La seconda e ultima puntata, prevista per venerdì 27 novembre alle 21.30, non è andata in onda per lasciare spazio allo sport. Ma non è stata l'unica vittima: il prolungamento degli incontri ha fatto saltare già nel pomeriggio gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L'Eredità, e ha persino fatto slittare l'appuntamento con il vincitore del Festival di Sanremo 2026 in prima serata.

Peccato per gli ospiti che erano attesi per questo gran finale, perché la lista era davvero stellare. In studio sarebbero arrivati Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo, mentre a supportare il cantante napoletano c'erano Bianca Balti e Iaia Forte, già presenti nella prima puntata.

Se vi state chiedendo quando potrete recuperare questo appuntamento, abbiamo la data ufficiale. La seconda e ultima puntata di Meravigliosamente sarà trasmessa mercoledì 2 dicembre 2026, in prima serata su Rai 1. L'annuncio è arrivato dallo stesso Sal Da Vinci tramite un post sul suo account Instagram nella serata di venerdì 27 novembre, subito dopo il cambio di programma.

Quindi toccherà aspettare cinque giorni per l'appuntamento conclusivo della celebrazione dei 50 anni di carriera del cantante. Per chi non potesse sintonizzarsi sulla TV, la puntata sarà disponibile anche in diretta streaming e, successivamente, on demand su RaiPlay.