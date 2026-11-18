Spettacolo

Martedì sera, in prima serata su Canale 5, è andato in onda in chiaro “Un mondo a parte”, il film pluripremiato diretto da Riccardo Milani che ha conquistato tutti, dalla critica al pubblico italiano. È stata un'occasione perfetta per rivedere (o scoprire per la prima volta) una pellicola che, ve lo diciamo subito, vi entrerà nel cuore.

La storia ci porta tra le meraviglie e le difficoltà dei borghi abruzzesi, affrontando con un mix perfetto di sorrisi e commozione un tema delicato ma attualissimo: lo spopolamento delle aree interne e la chiusura delle scuole di montagna. Sono presidi di resistenza civile e culturale, mica pizza e fichi! Il protagonista è Michele Cortese, interpretato dal nostro Antonio Albanese. Stanco della giungla metropolitana di Roma, questo maestro elementare ottiene il trasferimento in un minuscolo istituto nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’impatto iniziale non è per niente facile, anzi! Immerso in una sola classe mista, Michele si ritrova a combattere con l'inverno rigido e una solitudine quasi traumatica. Ma per fortuna non è solo! Ad aiutarlo c'è Agnese, la vicepreside del paese, con il volto della mitica Virginia Raffaele. Una vera spalla su cui contare.

Insieme, questi due personaggi incredibili si lanciano in una battaglia che è più di una semplice sfida: salvare la scuola dalla chiusura definitiva. Non è un compito da poco, ma il loro piano è rocambolesco e profondamente umano, capace di coinvolgere l’intera comunità. È bellissimo vedere come, unendo le forze, si possa lottare per qualcosa di così fondamentale.

Il film non è una novità, ma un successo travolgente! Già nella primavera del 2024 aveva fatto il botto al botteghino con un botto incredibile, per poi volare in oltre 25 Paesi con la distribuzione internazionale e addirittura essere proiettato all’UNESCO di Parigi. Segno che certi temi e certe storie hanno un valore universale, che parla a tutti, non trovate?

Il segreto di questo successo? Sicuramente l'alchimia straordinaria tra Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che insieme sono una forza della natura, una coppia semplicemente pazzesca. Ma non solo! Il cast include anche attori non professionisti del posto, capaci di regalare un realismo unico e autentico che ti fa sentire lì, in Abruzzo, a tifare per la loro scuola come se fosse la tua.

“Un mondo a parte” si conferma un'opera imperdibile, un vero gioiellino capace di farti ridere di gusto e, subito dopo, farti riflettere seriamente sull'importanza dell'istruzione e sul valore autentico dell'Italia minore. È un film che ti entra dentro, che ti lascia con il sorriso, ma anche con qualcosa di importante su cui pensare. Voi l'avete visto? Cosa ne pensate di questo capolavoro?