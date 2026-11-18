Spettacolo

Chiara Ferragni, la reginetta indiscussa dei social italiani, è stata al centro di una tempesta mediatica che ha scosso il suo impero, tra il famigerato Pandoro-gate e la fine del suo matrimonio con Fedez.

Ora, dopo mesi di silenzio e speculazioni, l'imprenditrice digitale cremonese ha deciso di rimettersi in gioco, annunciando un nuovo documentario Netflix, intitolato semplicemente «CHIARA». Un progetto che promette di ripercorrere i momenti più duri della sua vita recente, dalla bufera legale alla crisi personale e professionale che l'ha travolta. L'annuncio arriva insieme a un'intervista bomba per «Vanity Fair», di cui è anche la protagonista della nuova copertina. La frase chiave? «Nulla sarà più come prima».

Il Caso Pandoro: Finalmente una Verità?

La Ferragni ha finalmente affrontato a viso aperto lo scandalo Pandoro, ammettendo errori che vanno ben oltre una semplice falla comunicativa. «Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell'operazione», confessa, prendendo le distanze dalle giustificazioni iniziali. E la responsabilità? «Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società». Insomma, un'ammissione di colpa che segna un cambio di rotta rispetto alle prime, balbettanti dichiarazioni. Era ora che si prendesse le sue colpe, diciamo la verità.

Fedez, Tossicità e Solitudine

Ma il racconto si fa ancora più intimo quando si parla del matrimonio finito con Fedez, Federico Lucia per gli amici e per il documento. Chiara ha ripercorso le difficoltà, le infedeltà scoperte (ouch!) e quella terribile sensazione di aver creduto in un amore che forse esisteva solo per lei. Chiara racconta di aver creduto in una relazione che, a un certo punto, ha capito di aver vissuto solo lei. E poi la frase che fa più male: «Con Federico mi sentivo sola». Ha parlato di dinamiche dolorose confuse con manifestazioni d'amore, quelle che definisce «certe tossicità» che «finisci per scambiarle per segni d'amore». Un campanello d'allarme per tutti, no?

Crisi Nera e Futuro Incerto

La crisi non è stata solo professionale. L'imprenditrice ha aperto il cuore sulla depressione, confessando mattine in cui alzarsi dal letto era un'impresa impossibile. «In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare». Parole pesanti che ci fanno capire il dramma vissuto lontano dai filtri di Instagram. Per fortuna, i figli Leone e Vittoria, la famiglia, gli amici e un percorso terapeutico l'hanno aiutata a risalire la china.

C'è spazio anche per una riflessione sul rapporto con l'ex general manager, Fabio Maria Damato. Chiara ammette di avergli dato troppo potere e di non aver messo in discussione certe dinamiche lavorative. Una riflessione che sembra riguardare anche il modo in cui ha gestito il proprio successo. E il futuro? Sembra incerto, almeno per come lo conoscevamo. Ferragni riconosce di essere stata una pioniera, ma anche che il mondo digitale è cambiato. «Forse sì, ho fatto il mio tempo», dice, lasciando intendere una possibile rivoluzione per la sua carriera. Il suo desiderio più grande per il futuro? «Spero serenità».

Un Nuovo Capitolo Sentimentale?

Ma la serenità potrebbe arrivare anche dal cuore. Sembra infatti esserci un nuovo amore nella vita di Chiara: José Hernández. La relazione, a quanto pare, sarebbe iniziata con un episodio da film: il primo bacio è arrivato il 1° gennaio 2026. Speriamo davvero che sia così, dopo tutto questo casino!