Personaggi

La imitazione di Lele Adani firmata da Max Angioni al GialappaShow è un colpo da maestro, e Adani, quello vero, l'ha presa con un sorriso.

Il noto cronista ed ex difensore ha commentato ai microfoni di Radio2 Red Carpet, il programma condotto da Andrea Delogu, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La sua reazione è stata chiara: “Angioni è un fenomeno. In molti hanno provato a imitarmi, ma lui è un vero fuoriclasse. Ha colto l’essenza dei miei modi di fare,” ha detto Adani, sottolineando la capacità del comico di trasmettere il suo entusiasmo e la passione.

Angioni, nel cast del GialappaShow su Tv8 e per molto tempo a Le Iene, vuole allontanarsi dalla propria comfort zone, e ci sta riuscendo alla grande. La parodia di Adani, infatti, non è solo una copiatura. Angioni ha studiato alla perfezione i vezzi dialettali e la gestualità del cronista, ma ha portato il personaggio oltre il campo da calcio. Anzi, il bello è proprio che non parla di pallone!

L'umorismo del numero sta nell'applicare la foga e l'epicità del commento sportivo a situazioni assurde, tipo gli appuntamenti con le ragazze. È un qualcosa che fa morire dal ridere, e sui social la maschera di Adani di Angioni è già stata incoronata come il “personaggio dell’inverno”. Un altro centro per la Gialappa’s Band, che sa sempre come valorizzare i suoi talenti, da Albanese a De Luigi e ora Angioni.

E a proposito di appuntamenti, Adani ha ammesso che la battuta di Angioni che lo vede parlare di Messi con le ragazze non è poi così campata in aria: gli capita a fasi alterne, e spesso. La realtà, a volte, è più comica della finzione.

Insomma, Angioni e la Gialappa’s Band hanno fatto centro, regalando un numero destinato a rimanere nella storia della comicità italiana. Del resto, bastano un “fuoriclasse” e un paio di battute sul calcio per fare la differenza, no?