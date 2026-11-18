Spettacolo

Robert Pattinson è un attore britannico noto per i suoi ruoli in blockbuster come Harry Potter e Twilight, e per le sue scelte audaci nel cinema indipendente. Ora, assume uno dei ruoli più iconici del cinema, quello dell'agente segreto James Bond.

Lunedì 16 novembre, Amazon MGM Studios ha dato l'annuncio che tutti aspettavano: Robert Pattinson è il nuovo 007. Sarà lui il settimo interprete della saga ufficiale, raccogliendo il testimone da Daniel Craig. Il ventiseiesimo capitolo vedrà la regia di Denis Villeneuve, con sceneggiatura di Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. I produttori saranno Amy Pascal e David Heyman, con Tanya Lapointe come produttrice esecutiva.

Pattinson ha definito 007 «uno dei personaggi più leggendari del cinema» e ha detto che vederselo affidare è «l'onore di una vita». Denis Villeneuve, che lo ha diretto in Dune: Parte tre, ha aggiunto che Pattinson ha «l'anima senza tempo di 007» e porterà «uno spirito completamente nuovo». Anche Pascal e Heyman hanno elogiato la sua audacia, autoironia e capacità di reinventarsi, che sembra essere la parola chiave per questo nuovo Bond.

Un whisky torbato per 007?

Ammettiamolo: Pattinson è maturato tantissimo nel tempo, proprio come certi whisky invecchiati per anni nelle botti. Non un distillato giovane che ti raschia la gola, ma qualcosa da sorseggiare piano, che a ogni sorso rivela una nota diversa.

Addio, Edward Cullen!

Ora, basta attaccargli l'etichetta di Edward di Twilight. Sono passati anni luce, e lui stesso ci ha scherzato su un sacco. Certo, la saga non è che abbia fatto impazzire tutti, ma cinque film con oltre tre miliardi di dollari d'incasso non sono mica roba da filodrammatica parrocchiale. È una cosa che ha vissuto anche Kristen Stewart: nonostante abbia fatto Lady D in Spencer e diretto La cronologia dell'acqua, molti la vedono ancora come la vampirizzata Bella.

Pure a Pattinson rimproverano il pallore. Come se James Bond dovesse per forza essere un Carlo Conti con la licenza di uccidere, più lampada che Walther. Peccato che Ian Fleming, in Casino Royale, facesse dire a Vesper Lynd che Bond le ricordava Hoagy Carmichael, il musicista dal volto affilato e malinconico, con qualcosa di freddo e spietato nello sguardo. Altro che tintarella giamaicana, diciamo la verità.

Quando la storia si ripete

Gli haters di professione hanno la memoria corta. Ricordate ottobre 2005? Daniel Craig viene annunciato come 007 per Casino Royale e giù tutti a gridare allo scandalo. Biondo, troppo duro, non il classico alto, bruno ed elegante alla Sean Connery. I tabloid coniarono persino il nomignolo «James Blond». E com'è finita? Cinque film e una delle interpretazioni più amate della saga. Oggi quelli che lo criticavano, lo rimpiangono. James Bond mica è una statua di granito, come avrebbe detto Giambattista Vico si evolve!

Una carriera da camaleonte d'autore

Pattinson non è una scommessa, modello roulette del Casino di Montenegro, è un attore che ha zigzagato con stile tra generi diversissimi. È stato scelto da registi del calibro di David Cronenberg, Werner Herzog, Claire Denis, i fratelli Safdie, James Gray, Robert Eggers, Christopher Nolan, Bong Joon-ho, Denis Villeneuve e Lance Oppenheim. Non proprio uno qualunque.

Pensate a Eric Packer in Cosmopolis di Cronenberg, un miliardario algido in una limousine, quasi una versione bara dell'Aston Martin. O il suo Lawrence d'Arabia in Queen of the Desert di Herzog, che di intelligence ne capiva. E Neil in Tenet di Nolan? Un agente operativo con uno stile ispirato a Christopher Hitchens, praticamente già una spia in incognito. E il suo Batman di Matt Reeves? Un Cavaliere Oscuro dolente, pieno di cicatrici, modellato in parte su Kurt Cobain. Per noi, un Batman pazzesco e un indizio che Pattinson sa reggere un franchise da paura.

Insomma, Robert Pattinson è il nuovo 007 e, per quanto la gente si ostini a fissarsi sul «naso» – come direbbe Luigi Pirandello – forse è il Bond di cui avevamo bisogno. Voi siete pronti a fargli spazio o sentite già la nostalgia del vecchio agente?