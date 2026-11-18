Spettacolo

È ufficiale, gente: il Palafiori di Sanremo ha vibrato il 15 novembre 2026, e non per un terremoto, ma per l'annuncio dei 15 artisti che hanno superato le selezioni di Area Sanremo. Il direttore artistico Stefano De Martino ha annunciato i nomi dei vincitori, accorciando le distanze con la 77ª edizione della kermesse canora più amata d'Italia. Questi quindici talenti, veri sognatori del palco, insieme ai migliori tre concorrenti di Sanremo Giovani, formeranno la rosa dei sei che si contenderanno un posto d'oro per calcare il glorioso palco dell'Ariston come 24° Big. Non male come biglietto da visita, eh?

De Martino, un volto che abbiamo visto crescere da quando era concorrente ad Amici di Maria De Filippi nel lontano 2010 – e poi ballerino, e poi conduttore affermato di programmi come L'isola dei famosi, Stasera tutto è possibile e Affari tuoi – è il direttore artistico che ha annunciato i finalisti. Durante la finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato la nomina a conduttore e direttore artistico della 77ª edizione.

Le nuove voci di Area Sanremo e Sanremo Giovani

Allora, chi sono i magnifici quindici di Area Sanremo che ora sognano il palco grande? Tenetevi forte: Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l’inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole. Un bel mix di nomi, tutti da scoprire. La sfida è all'ultimo acuto, e chissà chi tra loro ci farà ballare (o piangere) l'anno prossimo.

Ma non è finita qui, perché il mosaico di talenti si completa con i 15 finalisti di Sanremo Giovani, i cui nomi erano già stati rivelati, sempre da De Martino, il 26 ottobre 2026. Anche qui, una parata di nuove proposte mica da ridere: Albe con il singolo “Vuoi o non vuoi”, Basim con “Distanza”, Dubrazil con “Por Favor”, Florinda con “Senza ‘e te”, frambo con “NON DISTURBARE”, Gallas con “Fermo”, Lea Gavino con “L’ennesima canzone”, Les Votives con “NON IMPORTA”, Neartica con “Foto mossa”, OCCHI con “La guerra dei bottoni”, Petit con “SEI TU”, Plasma con “ENERGIA MECCANICA”, rob con “NON IMPARO MAI”, Santamarea con “Tutto questo mare dentro”, e Selma con “Io sognerò”. Ogni singolo un potenziale tormentone, un biglietto da visita che speriamo sia azzeccato.

Tra incoraggiamenti VIP e citazioni d'autore

A scrutinare e incoraggiare tutti questi artisti c'è una Commissione Musicale di tutto rispetto. Oltre a Stefano De Martino, presidente, troviamo nomi pesanti come Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo. E a proposito di Fabio Volo, si è proprio speso in un discorso motivazionale per i 45 eliminati, quelli che magari si sentivano un po' giù. Ha ricordato le sue origini musicali, mica pizza e fichi: “Anche io ho iniziato come cantante: Volo arriva dal titolo di una mia canzone. Dai 23 anni fino ai 32 ho ricevuto solo “no”, quindi volevo dirvi che un “no” di oggi non è per sempre. Se è scritto nelle stelle, la strada arriva”. E poi, la perla di saggezza inaspettata: ha tirato fuori nientemeno che Dante Alighieri, con la frase “È un mio collega, mi ha solo anticipato sul tempo. Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto”. Insomma, se a dirlo sono Dante e Volo, c'è proprio da crederci. Mai mollare, ragazzi!

L’appuntamento clou, quello da segnare in rosso sul calendario, per scoprire chi tra questi trenta finalisti (quindici da Area Sanremo e quindici da Sanremo Giovani) ce la farà sarà l'11 dicembre 2026. È a “Sarà Sanremo” che i tre migliori si uniranno ad altri tre per la finalissima a sei che designerà il 24° Big. È un vero e proprio conto alla rovescia, l'adrenalina è già a mille e l'attesa si fa spasmodica.

Sanremo 2027: il Festival che ci aspetta

E veniamo al piatto forte: la 77ª edizione del Festival di Sanremo. Si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, con le consuete cinque serate di musica che illumineranno il Teatro Ariston. Preparatevi a 24 artisti in gara, ognuno con il suo carico di emozioni e (speriamo) hit. C'è già anche la data per la serata dedicata all'Eurovision, il 19 febbraio, dove scopriremo chi avrà l'onore di rappresentare l'Italia sul palco europeo. A scaldare i motori, come ormai è tradizione, ci penserà il PrimaFestival, condotto dagli inconfondibili e sempre ironici The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru), pronti a svelarci anticipazioni e retroscena. E per chi non si accontenta mai – perché Sanremo non è mai abbastanza – la Gialappa’s Band sarà al timone del ControFestival, prendendo il posto del mitico DopoFestival. Insomma, una scaletta ricchissima, un vero e proprio menù di intrattenimento che promette scintille.

De Martino ha annunciato i 15 finalisti di Area Sanremo. La curiosità è alle stelle: siete già pronti a fare il tifo per i vostri preferiti o è ancora troppo presto per sbilanciarsi con le scommesse?