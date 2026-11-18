Spettacolo

Ci sono voluti ben 46 anni, ma alla fine il sì è arrivato! Andrea Mingardi, l'iconico cantautore bolognese, ha sposato la sua Roberta Naldi, conosciuta da tutti come "Beba". Una storia d'amore che definire lunga è riduttivo, visto che il fidanzamento è durato quasi mezzo secolo prima del gran passo!

A dare la notizia è stato lo stesso Mingardi, con un post su Facebook che ha subito fatto il giro del web. Un messaggio carico di affetto e della sua immancabile ironia, per raccontare un'emozione condivisa con tutta la famiglia.

Una storia d'amore da record: 46 anni e non sentirli

Il fatidico sì è arrivato il 24 ottobre 2026 a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi, dove la coppia vive. Ma la vera chicca è che la proposta di matrimonio è stata una sorpresa, arrivata a giugno, lasciando "Beba" a bocca aperta. "Gliel'ho chiesto a giugno e lei mi ha guardato come fossi un pazzo. Ma siamo stati felici di questa decisione", ha raccontato il cantautore.

Mingardi ha scherzato sul fidanzamento lunghissimo e sul desiderio di una cerimonia rapida e riservata: la voce però si è sparsa e i parenti stretti non ha potuto escluderli, tanto che, a suo dire, gli invitati sarebbero stati "6-7mila... persone". Insomma, "una firma, due fedi e un amore collaudato", come lo ha definito lui.

Emozioni, cagnolini e un nipotino d'oro

Nonostante il desiderio di discrezione, la cerimonia è stata ricca di momenti toccanti. Tra i protagonisti c'è stato anche Leonardo, il nipotino di nove anni, che ha avuto l'importante compito di consegnare le fedi. "Leo, il mio nipotino, ci ha consegnato le fedi davanti al sindaco e si è commosso. A dire il vero, lo eravamo tutti. Come dei bambini che giocassero al matrimonio", ha scritto Mingardi, descrivendo un'atmosfera da film.

Al fianco della coppia c'erano anche le figlie, ringraziate dal cantautore per l'entusiasmo e l'affetto, e i due cagnolini di famiglia, Cicles e Asciao. Mingardi ha ricordato una giornata bella per l'atmosfera, il posto e i presenti.

Il segreto di quasi mezzo secolo insieme

Ma qual è la ricetta di un amore così duraturo, capace di battere ogni record? Mingardi, raggiunto telefonicamente durante il viaggio di nozze in una località assolata top secret, l'ha rivelata. "La ricetta di un amore così lungo? Innanzitutto devo dire che l'amore non si conclude mai e quel che si cementa alla fine si celebra", ha spiegato. Per lui e Beba, l'unione è sempre stata sinonimo di complicità, amicizia e unità, elementi chiave per superare anche i momenti difficili, come in tutte le coppie. Nessun bisogno di celebrare agli occhi del mondo, ma Mingardi ha voluto farlo comunque. Parole dolcissime dedicate a Beba, descritta come compagna di una vita, complice, con cui ha condiviso lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le sue folli passioni.

Per Mingardi, questo matrimonio non è un nuovo inizio, ma la celebrazione di una storia già scritta e vissuta intensamente. Si dice felice e spera lo siano anche i suoi sostenitori. E poi la frase che racchiude tutto: "Non è cambiato niente, ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso". Un augurio a tutti e, da vero bolognese, un pensiero alla squadra rossoblù: forza Bologna.

Insomma, c'è speranza anche per i fidanzamenti da Guinness dei Primati, a quanto pare. Ma voi, quanto aspettereste per il sì?