Spettacolo

Ormai lo sappiamo tutti: il modo in cui ascoltiamo musica cambia più velocemente delle tendenze su TikTok. Tra piattaforme di streaming, radio che macinano hit a velocità supersonica e linguaggi nuovi che spuntano fuori ogni giorno, sembra che l'unica costante sia il nostro amore per i tormentoni.

Ma attenzione, perché dietro ogni brano che finisce nella nostra playlist preferita, riempie i concerti o ci fa fare brutta figura al karaoke, ci sono sempre loro: autori ed editori. È a questi geni (spesso silenziosi e meno visibili degli artisti che ci mettono la faccia) che è dedicata la quarta edizione dei SIAE Music Awards. L'appuntamento è per sabato 21 novembre 2026 dalle 19:30 al Teatro Arcimboldi Milano, location che ospita l'evento per la prima volta e lo reinserisce nel programma della Milano Music Week, di cui SIAE è promotore.

Due fuoriclasse sul palco e tanti dietro le quinte

Alla conduzione ci sarà un veterano del palco che sa sempre il fatto suo: Amadeus, per il terzo anno consecutivo al timone dei Music Awards. Ma la vera chicca del 2026 è la sua spalla, Noemi, che non solo affiancherà Amadeus per la prima volta, ma si esibirà anche durante la serata. L'accompagnamento live sarà affidato al Maestro Valeriano Chiaravalle, a garantire una colonna sonora di tutto rispetto. Un trio d'eccellenza per celebrare un mondo spesso sottovalutato.

Questi premi, infatti, sono un tributo agli autori e agli editori italiani che hanno macinato risultati pazzeschi, sia qui in Italia che all'estero. Si basano sui consumi musicali reali, quelli che contano davvero. Come ha spiegato il presidente SIAE Salvatore Nastasi, questa quarta edizione è pensata per raccontare l'evoluzione del settore: «Attraverso i consumi culturali e le scelte del pubblico, questo premio si rinnova e cambia insieme con le trasformazioni del settore, dei modi di ascoltare e di vivere la musica». E non potremmo essere più d'accordo, visto quanto la musica si sia adattata ai tempi.

Dai social alle colonne sonore: l'evoluzione è servita

A determinare le nomination non sono le chiacchiere, ma i consumi di musica certificati da SIAE e le royalties effettivamente distribuite nel 2026. Niente trucchetti, solo fatti e plays! Una visione che permette di spaziare dal successo radiofonico allo streaming selvaggio, dai balletti di TikTok agli spettacoli dal vivo. Autori ed editori saranno premiati per averci regalato brani che abbiamo ascoltato, ballato, cantato a squarciagola e riprodotto milioni di volte.

Con ben diciassette categorie previste per l'edizione 2026, i SIAE Music Awards sono un vero arcobaleno musicale. Accanto ai pezzi che dominano streaming, radio e social, finalmente trovano spazio anche le colonne sonore (che spesso ci rubano il cuore), il jazz (per i palati più fini), i concerti dal vivo (che ci fanno impazzire) e una categoria dedicata agli autori più giovani. Una mossa super intelligente per non lasciare indietro nessuno e dare a tutti la giusta visibilità. Amadeus ha sottolineato come la musica sappia intercettare emozioni, desideri e cambiamenti prima di altre forme di racconto, mentre Noemi ha sottolineato il valore della canzone come racconto e memoria collettiva. È un premio che dà finalmente il giusto peso a chi la musica la scrive e la porta fino a noi, anche quando il suo nome rimane nell'ombra.

La serata, un appuntamento fisso della Milano Music Week, sarà a numero chiuso e accessibile solo su invito. Insomma, non è per tutti, ma chi c'è sa che si gioca pesante, celebrando i veri artefici delle emozioni in cuffia. Non vedete l'ora di scoprire chi sarà premiato quest'anno?