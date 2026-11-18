Spettacolo

Giulia Salemi ha confessato di voler “avere tutto sotto controllo” nella vita. Una rivelazione che ci ha fatto pensare: chi di noi non vorrebbe la stessa cosa, specialmente quando si tratta di gossip e drammi sui social?

Ma non è finita qui: nell'intervista a Vanity Fair, che prende il via dalla sua esperienza nel reality di Prime Video, The Traitors, Giulia ha svelato di essere diventata una vera e propria detective delle bugie! Secondo lei, basta osservare il linguaggio del corpo per capire chi sta bleffando. Tra i segnali che indica ci sono lo sguardo che si distoglie, il toccarsi i capelli, l'aggiustarsi il colletto o l'incrociare le braccia.

Questa nuova superpotenza da “detective” non arriva dal nulla. La Salemi ha raccontato di aver vissuto un tradimento in amicizia, un’esperienza che l’ha spinta a fare pulizia nel suo cerchio ristretto. Ora l'amicizia, per lei, si basa sulla lealtà e sulla presenza nei momenti difficili, non solo in quelli spensierati. E, a quanto pare, ha imparato la lezione: oggi non racconta più le sue cose ed è molto più riservata nella vita privata e sui social. Un cambio di rotta notevole, ma dopo aver imparato a leggere il corpo altrui, è normale che voglia proteggere il proprio.

Nonostante l'immagine da donna forte e tutto d'un pezzo, Giulia ha ammesso di sentirsi "fragile" e di aver bisogno di persone che, a fine giornata, le dicano “che è tutto ok”. Finalmente un po’ di vulnerabilità! Non siamo tutti un po’ così, sotto sotto?

E pure sul fronte social, dove conduce il suo podcast di successo Non lo Faccio per Moda, la Salemi ha cambiato marcia. Ora è più attenta, dice tanti no e punta sulla qualità e su idee creative che la distinguano. Un passo avanti per l'influencer, che cerca un'identità sempre più netta e precisa.

Alla fine, tra controllo, fragilità e amicizie "sospette", Giulia sembra voler tenere le redini della sua vita più che mai. Ma tra tutti questi no ai brand e la ricerca di un'identità più netta, riuscirà a restare sempre sotto controllo?