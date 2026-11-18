Spettacolo

Preparate il divano, perché Sal Da Vinci è pronto a sbarcare su Rai 1 con un nuovo varietà. Il titolo? “Meravigliosamente”, un nome che, diciamocelo, è piuttosto ambizioso di questi tempi. Ma lui è determinato a portare gioia, ricordi e, sì, un po' di quella meraviglia che non guasta mai, tutto alla sua maniera.

Il presentatore condurrà il suo show per ben due serate, fissate per il 20 e il 27 novembre. Un’occasione per “raccontarmi parlando d’amore e di sentimenti”, come ha anticipato lui stesso. E quando si parla di anni che passano, Sal Da Vinci è chiaro: “Se penso agli anni trascorsi sto male perché sono troppi, ma se penso a come sono passati, …”.

Chissà cosa ci riserverà questa incursione nel suo passato e nelle sue emozioni.