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Sabato sera, un'ombra di lutto ha avvolto il tradizionale raduno-concerto di Elisa all'Estragon di Bologna. Un evento attesissimo, paragonato dai fan a «capodanno, Natale e tutte le feste comandate insieme», si è trasformato in una tragedia inattesa quando Monica, una fedelissima ammiratrice di 55 anni, ha perso la vita a causa di un malore improvviso.

Ogni anno Elisa regala agli iscritti del suo «Elisa Fun Club» un concerto, che quest'anno ha radunato tra i settecento e gli ottocento appassionati. Proprio nelle prime file, Monica, residente a Bologna, si trovava con il marito e un'amica, in attesa di ascoltare la sua artista preferita.

Circa un'ora prima che lo spettacolo prendesse il via, la donna si è sentita male. Le sue condizioni sono apparse subito critiche a seguito di un arresto cardiaco. I soccorsi sono stati immediati: il personale del servizio Croce Italia, presente sul posto con un'ambulanza, è intervenuto prontamente. Monica è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, sia sul mezzo di soccorso che in ospedale, per la 55enne non c'è stato nulla da fare. La donna soffriva già di problemi di salute pregressi.

Il difficile annuncio di Elisa e la cancellazione dello show

La tristissima notizia è stata comunicata ai fan dalla stessa Elisa, salita sul palco visibilmente scossa e in lacrime. Con voce rotta dall'emozione, l'artista ha annunciato la decisione di annullare la serata. «Ciao ragazzi», ha esordito Elisa, «mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale... Noi stavamo per salire sul palco... Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi, ha avuto un arresto cardiaco molto grave. È deceduta in ospedale. Non ci sono parole».

La cantante ha ricordato che erano lì per festeggiare e stare insieme, e che quanto accaduto ricorda quanto tutto sia prezioso. Le sue parole, cariche di dolore e umanità, sono state seguite da un lungo e commosso applauso da parte dei fan presenti, che attendevano con ansia l'inizio dello spettacolo.

Il cordoglio del club e le possibili riprogrammazioni

La tragedia ha colpito profondamente anche il club Estragon di Bologna, che da anni ospita l'evento annuale pre-natalizio di Elisa. I responsabili del club si sono dichiarati «scossi e addolorati» per l'accaduto. Manuele Roveri, titolare dell'Estragon, ha espresso all'ANSA l'intenzione di riprogrammare l'evento o di organizzare qualcosa in ricordo di Monica, «in accordo con la produzione o la famiglia della persona scomparsa». Tuttavia, ha sottolineato come al momento sia prematuro prendere decisioni definitive, data la vicinanza della tragedia: «adesso la tragedia è troppo vicina. Siam tutti molto provati».

Il giorno prima, venerdì, era uscito l'ultimo singolo di Elisa, «Ciao», un brano molto intimo che anticipa l'album «Kintsugi», atteso per il 27 novembre. Su Instagram l'artista ha scritto di stringersi attorno alla famiglia di Monica e a tutti i suoi fan. Un momento che doveva celebrare la musica e la comunità dei fan si è trasformato in un'occasione di dolore collettivo e riflessione sulla fragilità della vita.