Spettacolo

Preparatevi a un mix di risate e pensieri profondi, perché Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius stanno per arrivare ad Adria con il loro spettacolo "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io"! L'appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre, alle ore 21, al Teatro Comunale, e non è la solita roba, ma un evento che promette di abbattere i pregiudizi.

L'occasione è super speciale: la Croce Verde di Adria festeggia ben 115 anni di attività. E per celebrare oltre un secolo di impegno e solidarietà, ha scelto di portare in scena un progetto che unisce spettacolo e sensibilizzazione, patrocinato dall'amministrazione comunale di Adria e dall'Ulss 5 Polesana, nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Paolo Ruffini, che conosciamo come attore, comico, conduttore e regista, è da anni un vero fenomeno in questo campo. Ha portato il tema della disabilità sui palchi più importanti d'Italia, mescolando l'intrattenimento con l'impegno sociale, e vi assicuriamo che lo fa in modo geniale. Al suo fianco ci sono gli attori della Mayor Von Frinzius, una compagnia di Livorno fondata nel 1997 da Lamberto Giannini, che include artisti con e senza disabilità.

Questa collaborazione ha già dato i suoi frutti con il fortunatissimo "Up&Down", che ha collezionato più di 200 repliche e oltre 120mila spettatori. "Din Don Down" ha seguito a ruota, e dal suo debutto a ottobre 2024, ha già registrato più di 90 sold out e venduto ben 200mila biglietti. Un successo da paura!

Il nuovo show riprende il testimone dal precedente, ma sposta il focus dalle relazioni umane alla spiritualità. Affronta con ironia e leggerezza domande importanti sull'esistenza, la fede e il vero significato della normalità. Sul palco, Ruffini e gli attori della compagnia creano una rappresentazione dinamica, fatta di improvvisazioni, comicità che ti farà piegare in due, momenti poetici e riflessioni che ti toccano il cuore. L'obiettivo? Demolire gli stereotipi, dimostrando che il talento non ha barriere e che le differenze sono, in realtà, una risorsa artistica pazzesca. La regia è di Lamberto Giannini, con il coordinamento artistico di Rachele Casali e Claudia Campolongo al pianoforte.

Insomma, se volete vedere uno spettacolo che non solo diverte, ma fa anche riflettere e spalanca gli occhi sul valore dell'inclusione, il 7 dicembre non potete mancare. Una serata che la Croce Verde adriese ha voluto dedicare all'intera cittadinanza. Siete pronti a farvi sorprendere?