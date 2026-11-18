Personaggi

Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz, è tornato con il suo terzo lavoro da solista, “Un filo d’erba nel muro”. L'album, uscito per Ala Bianca/Warner, è un concentrato di dieci brani prodotti da Rob Ellis che esplorano gabbie, valori, amore, paura e rabbia, un vero atto di resistenza in musica. Il 21 novembre Godano compirà sessant’anni, ma lo spirito è tutt’altro che stanco, con uno sguardo lucido e senza sconti sul mondo, sempre proiettato in avanti, nella musica e nella vita.

Un filo d'erba contro la dittatura degli algoritmi

L’ispirazione per il titolo del disco arriva proprio da un’immagine semplice ma potente: un filo d’erba che spunta da un muro. Godano ha confessato di essere “ammirato e stupito e molto, fra virgolette, commosso dalla lotta che fa la vita per non soccombere. Un filo d’erba è vita, esattamente come siamo noi vita”. E parlando di musica, ci tiene a sottolineare che non si piega alle mode: “Noi, quando pensiamo alla musica, cerchiamo di fare musica bella. Non pensiamo a fare musica che segua la dittatura degli algoritmi”.

Il desiderio di Godano era quello di evadere e fuggire, tornando a creare canzoni che raccontassero la bellezza, il sesso e l'amore. Ha spiegato che già soltanto ritrovarsi in un processo creativo è una fuga, descrivendo il suo processo come un ritrovarsi in una “bolla” dove il mondo circostante svanisce. Tuttavia, alcune “brutture” della realtà si sono fatte strada in tre o quattro pezzi del disco. L'album include anche il brano “Valori”, dove si toccano temi come dignità, umanità, integrità e libertà. Valori che, a suo dire, sembrano persi in una “bolla indistinta di strana inconsapevolezza, di strana indifferenza” in cui molti galleggiano, rendendo dolorosa la consapevolezza di essere “in bilico”.

Tra intelligenza artificiale, guerre e Marlene Kuntz

Le preoccupazioni di Godano si estendono alle grandi minacce globali: guerre, intelligenza artificiale e cambiamento climatico. In particolare, per l'AI e il riscaldamento globale, teme si sia già superato “il punto di non ritorno”, temendo conclusioni molto funeste. Ribadisce che se le persone non fossero distratte dalle narrazioni negazioniste, si renderebbero conto del pericolo e protesterebbero per salvare la propria esistenza.

Nel brano “La gabbia”, Godano denuncia il sistema di cui facciamo tutti parte, senza eccezioni. La differenza, per lui, sta nella consapevolezza: “io, da consapevole, sono estremamente infastidito e vorrei uscirne”. Per questo album, Godano è tornato a collaborare con Rob Ellis, a distanza di ventitré anni da “Senza peso” del 2003. Una scelta di fiducia e sintonia, dato che entrambi “quando siamo ironici ci sguazziamo”. Affidarsi a Ellis lo ha spinto fuori dalla sua “zona di comfort”, in un luogo “estremamente appagante”, dove apprezza in particolare i suoi cori, alcuni dei quali lo commuovono quasi.

Ma la domanda che tutti si pongono è: i Marlene Kuntz faranno un nuovo disco? Godano ha rivelato che intorno a gennaio lui e Riccardo Tesio chiariranno cosa vogliono fare: se un disco nuovo o se inventarsi qualcosa per continuare a suonare.

Sanremo mancato (per ora) e una felicità consapevole

E Sanremo? A sorpresa, il frontman ha confessato che “sicuramente ci penserei, sarei contento di poterci andare”. Pur riconoscendo che non è il suo ambiente, ha aggiunto che per “quest'anno oramai la vedo impossibile” e non sa nemmeno se “la direzione artistica sarebbe stata interessata”.

Godano non risparmia critiche a chi demonizza i giovani che protestano: “Sono un po’ insofferente nei riguardi di questa visione della cosa, i giovani che distruggono, i giovani senza valori”. Sostiene che non gli sembra che la maggior parte dei giovani sia andata in piazza per distruggere: sanno in che mondo stanno finendo e stanno cercando di salvare la loro vita. La capacità di ribellarsi insieme, però, sembra scontrarsi con l'individualismo: “Purtroppo siamo troppo individualisti e le proteste spesso confluiscono in rete, dove rimangono lì e nulla succede”.

Infine, sulla felicità personale, Godano si descrive con onestà: “Sono così tanti gli elementi di cupa consapevolezza che descrivermi felice è difficile”. Ma nonostante gli scoramenti, ciò che emerge è “la voglia di andare avanti”. Non sa se questo coincida con la felicità, ma è comunque una consapevolezza “confortante”.

Insomma, tra un album profondo e riflessioni sul mondo, Godano non si arrende. E voi, che ne pensate di questa lucida resistenza?