Personaggi

Teresa Villamil è praticamente in loop, ancora non si capacita di quel bacio appassionato con Cristobal Ballesteros. Teresa non sa che Cristobal è da tempo l'amante segreto della dark lady Leocadia de Figueroa. Teresa ne parla con Petra Arcos, ma quest'ultima si mostra un po' scettica, senza lasciarsi convincere.

Il fatto è che quel bacio le ronza in testa, creando un vero dilemma sentimentale. E quando finalmente si decide a dire a Cristobal di dimenticare tutto, possiamo immaginare che non sarà così semplice. Nelle soap, si sa, le cose che sembrano chiuse sono spesso solo all'inizio di un nuovo, intricato capitolo!

Ma non c'è solo il cuore di Teresa a battere forte. La situazione di Angela è tesa al massimo. Il dottor Antunez cerca di farla parlare, spingendola ad accusare Curro e, udite udite, sostiene che i matrimoni combinati siano una cosa normale. Non proprio un approccio delicato, onestamente! Angela, comprensibilmente, ha un attacco d'ira che rischia di mandare a monte tutti i colloqui. Fortunatamente Curro è lì a incoraggiarla a continuare a lottare. Forza Angela, non mollare!

E poi c'è Maria, disperata perché Carlo ha scoperto che è incinta e lei, nel panico, è scappata. Intanto, al rifugio la situazione si fa difficile a causa della sua chiusura. Un incubo dopo l'altro per Maria, siamo seri, un po' di pace mai?

Infine, Martina è alle prese con un bacio misterioso. Cerca in tutti i modi di convincere Jacobo che quel momento non ha alcun valore, ma lui, giustamente, vuole sapere chi è stato a baciarla. E lei? Si rifiuta di dirglielo! Tipico, no? I segreti non restano mai tali a lungo, specialmente in una soap.

Insomma, questa settimana su Rete 4 è un vero rollercoaster emotivo. Voi da che parte state: team Teresa o team Leocadia? O semplicemente, stanchi di tutti questi segreti?