Personaggi

Dopo un successone pazzesco con la prima stagione, che ha fatto innamorare i fan a livello planetario, le pagine ufficiali di «Off Campus: Amores Improváveis» hanno finalmente svelato la data che tutti aspettavamo: la seconda stagione arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 28 aprile. La serie, creata da Louisa Levy e basata sui libri di successo di Elle Kennedy, aveva debuttato il 13 maggio 2026, conquistando subito il cuore del pubblico con le sue storie d'amore universitarie.

Il Ritorno di «Off Campus»: Aspettative al Top!

Se nella prima stagione abbiamo fatto il tifo per la nascita della storia tra la studentessa musicista Hannah Wells e Garrett Graham, i nuovi episodi ci tufferanno a capofitto nel romance tra Dean e Allie. La loro, partita come una storia di pura passione, è destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più profondo, tanto da sconvolgere le convinzioni del rubacuori Dean. Diciamocelo, chi non ama vedere il classico latin lover cadere ai piedi di qualcuno? Le aspettative sono altissime per come si evolverà questa dinamica!

L'Addio Inatteso di Sean: Che fine farà il triangolo?

Proprio mentre i fan si preparano a godersi le nuove vicende, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: uno dei personaggi, pur non essendo tra i protagonisti principali, ha detto addio alla serie. Stiamo parlando di Riley Davis, l'attore che presta il volto a Sean, lo storico e, diciamocelo, un po' turbolento fidanzato di Allie. Il suo ruolo, anche se secondario, è centrale nella trama, visto che è proprio lasciando Sean che Allie inizia il suo percorso per scoprire se stessa e, indovinate un po', trova l'amore in Dean. Un triangolo che, a quanto pare, perderà uno dei suoi vertici.

Le Parole di Riley Davis

A dare la doccia fredda è stato lo stesso Riley Davis, 26 anni, che, in un'intervista, ha chiarito il futuro del suo personaggio. Ha ammesso: «Non sarò nella prossima stagione». Ha spiegato che c'era l'intenzione di inserire Sean anche nella seconda stagione, ma ci sono stati problemi di incastri con gli impegni, sia da parte sua che da parte della produzione. Le parole sono state pronunciate sul red carpet per la premiere del suo nuovo film November 1963. Nonostante il suo addio, Davis ha rassicurato i fan che c'è molto da aspettarsi dalla seconda stagione, definendo cast e troupe delle vere rock star e promettendo che sarà una bomba. Ha aggiunto che si vedrà cosa succederà più avanti.

Ma Sean non scompare del tutto!

L'uscita di Sean ha subito scatenato il popolo di internet: come farà la storia d'amore tra Dean Di Laurentis e Allie a reggersi senza il personaggio che ha dato il via a tutto? La loro relazione, infatti, nasce proprio dopo l'ennesima rottura tra Allie e Sean, e il suo 'fantasma' ha sempre avuto un peso significativo nella vita privata della ragazza. Nonostante Riley Davis non sarà fisicamente presente sullo schermo, il personaggio di Sean non svanirà dall'universo narrativo di «Off Campus». Il suo ruolo continuerà a essere parte integrante delle vite degli altri personaggi, e in particolare di quella di Allie, come confermato dall'attrice che la interpreta, Mika Abdalla. Insomma, Sean non si vede, ma c'è! Ma basterà a mantenere intatto il pathos?