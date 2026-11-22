Personaggi

Preparate i popcorn e i pigiami natalizi, perché Netflix ha appena sganciato la lista dei titoli in arrivo per dicembre 2026. Sarà un mese super ricco di serie TV e film, e non solo roba a tema renne e lucine, ma anche storie che spaziano un po' ovunque per accontentare tutti i gusti, dai più tradizionalisti ai più… impazienti.

Si parte subito forte il 2 dicembre con l'arrivo de Il capo perfetto, la serie TV che ci farà rivedere all'opera Luca Zingaretti. Dite la verità, un "capo perfetto" lo vorremmo tutti, no? Magari non lo troviamo in ufficio, ma almeno ce lo godiamo in streaming.

Il 3 dicembre, occhi puntati su un nuovo adattamento di Orgoglio e Pregiudizio. L'opera di Jane Austen è immortale, e a quanto pare l'opera continua ad appassionare i telespettatori. Ogni volta un classico, ogni volta un successo. Chissà se questa versione avrà quel guizzo in più!

Ma il vero botto, per gli amanti del glam parigino, arriva la Vigilia di Natale: il 24 dicembre sbarca la stagione finale di Emily in Paris. Finalmente sapremo cosa decide la nostra Emily dopo aver girovagato tra Stati Uniti, Parigi e Roma, tra amori (trovati) e anime gemelle (ancora da trovare). Tornerà nella capitale francese per mettere un punto al suo futuro. Incrociamo le dita per un finale all'altezza del suo guardaroba!

Non solo serie, però! Anche i film hanno il loro peso. Il 5 dicembre arriva Campioni con Alessandro Gassman. Poi, il 18 dicembre è la volta di Ray Gunn, un titolo che già dal nome promette scintille. E per chiudere in bellezza, il 23 dicembre, arrivano Le nuove avventure di Cliff Booth. Un bel mix per chi ama farsi le serate al cinema direttamente dal divano.

Insomma, dicembre su Netflix sembra voler farci chiudere l'anno col botto. E voi, cosa metterete subito nella vostra "Lista"?