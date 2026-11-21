Personaggi

Ah, l'amore! O forse, la gelosia? Negli episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 23 al 27 novembre 2026, la giovane Lia non ne può più. Il motivo? Quel legame stretto, forse troppo, tra Matteo e Odile. E come si conquista l'attenzione di un uomo, se non con un look che urla "guardami!"? Esatto, Lia si butterà sul make-up, sfoggiando un trucco definito 'audace'. Certo, la foto per il calendario è una scusa valida, ma diciamocelo, il vero obiettivo è Matteo. Diciamo che il messaggio è chiaro come un eyeliner tirato male alle tre di notte dopo un party: Lia vuole la sua attenzione!

Ma la gelosia di Lia non è l'unica cosa che bolle in pentola. Odile, la nostra visionaria del prêt à porter, non si ferma mai. Ha già deciso di puntare forte sull'abbigliamento pronto da indossare, e ora? Ora vuole di più. Parliamo di accessori: sì, Odile vorrebbe espandere l'offerta della GMM investendo in una linea tutta nuova. Ambiziosa, la ragazza. Speriamo solo non le metta i bastoni tra le ruote una certa Lia con gli occhi a forma di cuore...

E le sorprese non finiscono qui. I fan de Il Paradiso delle Signore possono prepararsi al gran ritorno di Valeria, che farà il suo ingresso trionfale per il lancio di una nuova collezione di intimo. Intanto, sul fronte famiglia, Diana si prende la sua rivincita. Dopo essersi ribellata alla madre, riceverà un'approvazione del tutto inaspettata da Rebecca. Finalmente un po' di giustizia per chi ha il coraggio di dire la sua!

Ah, e prepariamoci anche a salutare. La famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo si prepara a dire 'au revoir' alla piccola Margherita, che torna nella sua Parigi. Un addio, si spera, solo temporaneo. Insomma, una settimana da non perdere, ricca di drammi, decisioni di stile e partenze. Per non perdervi nemmeno un dettaglio di questi intrighi, l'appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, e ovviamente in streaming diretto e on demand su RaiPlay. Sarà un bel casino, come sempre!

Quindi, siete pronti a vedere Lia sfoderare le sue armi (non solo il make-up) e Odile la sua next big idea? Noi sì, col telecomando in mano e i popcorn pronti!