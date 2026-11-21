Personaggi

Sal Da Vinci si è preso la prima serata di Rai 1 venerdì 20 novembre, con «Meravigliosamente», uno show pensato per celebrare i suoi cinquant'anni di carriera. Dopo aver trionfato a Sanremo 2026 con il brano «Per sempre sì», il cantante napoletano si è messo alla prova come padrone di casa, circondato da un parterre di grandi nomi della musica e dello spettacolo. Ma c'è un problema, ed è grosso come una casa: la sensazione è stata proprio quella di aver già visto tutto, o almeno, troppo, e pure parecchie volte.

Cambia il protagonista, ok, ma la ricetta resta sempre la stessa, un evergreen che, francamente, ha un po' stufato: una sfilata infinita e quasi processionale di ospiti, duetti talmente prevedibili da far sbadigliare il pubblico a casa e canzoni che, onestamente, abbiamo sentito così tante volte da mandarle a memoria fino allo sfinimento. E poi c'è lei, la nostalgia. A piccole dosi, è come una coperta calda, un piacere discreto, ma quando te la servono a cucchiaiate così, quasi a voler fare una scorpacciata forzata, il rischio è quello di un'indigestione colossale. E non è per niente un bel sentire, ve lo assicuriamo, lascia un amaro in bocca non da poco.

Che Sal sia bravo, non si discute mica, ci mancherebbe altro! Nessuno lo mette in dubbio, sia chiaro. Il problema è che, immerso in un romanticismo che sembra uscito direttamente da un'altra epoca e con un'impostazione talmente tradizionale da far rimpiangere persino i programmi della nonna, la serata ha dato la netta sensazione di aver più timore di osare e sorprendere, che di cadere nella noia più totale. E diciamocelo, in un panorama televisivo che urla disperatamente novità, una scelta così conservativa non sempre ti porta a casa il successo, anzi, spesso ti fa perdere il treno, lasciandoti a guardare gli altri che vanno avanti.

Per fortuna, però, qualche ospite è riuscito a scuotere un po' le acque, a dare una ventata di (quasi) freschezza all'intera faccenda, anche se non sempre per le ragioni giuste, o forse sperate. Ma bando alle ciance e alle chiacchiere, ecco le nostre pagelle della serata, tra promossi col massimo dei voti, bocciati senza appello e quelle che abbiamo classificato come occasioni clamorosamente sprecate, un vero peccato per tutti i coinvolti:

Bianca Balti, la modella italiana e volto iconico di Dolce & Gabbana, è stata una vera e propria boccata d'aria fresca, conquistando un bell'otto. Poi c'è Lundini, irresistibile, che si porta a casa un dignitosissimo sette in pagella. Infine, Gianna Nannini, la celebre cantante e compositrice rock, ha ricevuto un quattro bello tondo per un'esibizione in playback. Un vero peccato, per una delle nostre icone rock più amate e rispettate, ci aspettavamo decisamente di più, una scivolata che ha lasciato un po' l'amaro in bocca.

E voi, dopo tutto questo popò di show tra lustrini e canzoni d'altri tempi, che voto dareste a questa carrellata di volti noti e duetti prevedibili? Promossi col broncio o bocciati senza appello? Dite la vostra, siamo curiosi!