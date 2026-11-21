Spettacolo

I Muse hanno appena sbancato l'Unipol Dome di Milano con due date sold out che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ma l'Unipol Dome non ha visto solo Matthew Bellamy e soci: il palco, ragazzi, è stato invaso da un vero e proprio robot! Sì, avete capito bene. Mentre noi a volte facciamo fatica a trovare le parole, lui se ne stava lì, nascosto dietro al mixer, e non solo ha parlato, ma ha pure cantato – e pure bene, c'è da dirlo! All'inizio sembrava il protagonista assoluto, l'apripista di uno show che più futuristico non si può.

Parliamoci chiaro: il trio britannico è venuto a presentare il decimo album, "The Wow! Signal", che già dal titolo ti fa capire l'aria che tira. Temi fantascientifici, suoni che ti proiettano in un'altra galassia e scenografie talmente fighe che erano parte integrante dello spettacolo, non un semplice contorno.

Eppure, con tutta questa tecnologia e questo balzo nel futuro, la magia vera l'ha fatta Matthew Bellamy. Quando ha imbracciato la sua chitarra, virtuoso come pochi, ha riportato tutti con i piedi per terra, o meglio, sul palco rovente del rock'n'roll. Due ore di pura adrenalina dove la band ha navigato tra le ansie postatomiche dei testi e il vecchio caro rock'n'roll dei suoni.

I quindicimila fan presenti all'arena milanese – inaugurata qualche mese fa per le Olimpiadi, un dettaglio che aggiunge un tocco di grandezza al tutto – hanno dimostrato che il richiamo dei Muse è sempre fortissimo. Hanno cantato a squarciagola i brani dell'ultimo lavoro e i successi intramontabili. Da "Hysteria" che ti entra nell'anima, al ribellismo di "Uprising" che ti fa saltare, passando per il tocco epico e quasi morriconiano di "Knights Of Cydonia", fino al gran finale rivendicativo di "Take a Bow". Tutto suonato alla perfezione, un'esecuzione impeccabile che ha lasciato il segno.

Quindi, la morale della favola qual è? Che per quanto i robot siano affascinanti e il futuro bussi alla porta con effetti speciali da urlo, alla fine, il buon vecchio rock suonato con il cuore e l'anima vince sempre. Gli artifici possono aspettare, ma un riff di chitarra di Bellamy? Quello no. Per chi non c'era, c'è una seconda chance con la replica di sabato 21 novembre. E voi, pronti a farvi ipnotizzare da un robot che canta o preferite l'odore di chitarra distorta?